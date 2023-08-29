В преддверии мировой премьеры новых поколений Kodiaq и Superb, Škoda представляет их обновленные интерьеры.

Škoda переделала интерьеры обеих будущих моделей включая руль, приборные панели и декоративную отделку. Впервые у Škoda: селектор передач перенесен на рулевую колонку в обеих моделях. В результате открывается дополнительное пространство для передних пассажиров.

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Другие новинки в Kodiaq и Superb включают проекционный дисплей, дополняющий 10-дюймовую виртуальную приборку, и отдельно стоящий центральный информационно-развлекательный дисплей, который больше, чем когда-либо, размером 13 дюймов по диагонали. Также в обеих моделях дебютировали инновационные поворотные кнопки Škoda Smart Dials, умело интегрирующие тактильные и цифровые компоненты.

С представлением Škoda Smart Dials чешский автопроизводитель выводит проверенную комбинацию тактильного и цифрового вождения в своих автомобилях на новый уровень. Этот совершенно новый подход состоит из трех поворотных кнопок под экраном информационно развлекательной системы, каждая из которых имеет 32-миллиметровый цифровой дисплей. Они обеспечивают быстрый доступ ко многим функциям автомобиля в зависимости от уровня оснащения.

Два внешних интеллектуальных диска для водителя и переднего пассажира контролируют температуру в салоне, обогрев сидений и вентиляцию сидений, отображая текущую активную функцию. Центральный умный диск имеет четыре различных функций, таких как громкость информационно-развлекательной системы, скорость вентилятора, направление воздуха, интеллектуальный кондиционер, режимы вождения и масштабирование карты. Центральный Smart Dial настраивается через меню информационно-развлекательной системы, а нажатие кнопки переключается между функциями.