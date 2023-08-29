Напередодні світової прем’єри нових поколінь Kodiaq і Superb, Škoda представляє їхні оновлені інтер’єри.

Škoda переробила інтер’єри обох майбутніх моделей включаючи кермо, панелі приладів і декоративного оздоблення. Вперше у Škoda селектор передач перенесено на рульову колонку в обох моделях. В результаті відкривається додатковий простір для передніх пасажирів.

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Інші новинки в Kodiaq і Superb включають проекційний дисплей, який доповнює 10-дюймову віртуальну приладку, а також окремо стоячий центральний інформаційно-розважальний дисплей, який є більшим, ніж будь-коли, – розміром 13 дюймів по діагоналі. Також в обох моделях дебютували інноваційні поворотні кнопки Škoda Smart Dials, які вміло інтегрують тактильні та цифрові компоненти.

З представленням Škoda Smart Dials чеський автовиробник виводить перевірену комбінацію тактильного та цифрового керування у своїх автомобілях на новий рівень. Цей абсолютно новий підхід складається з трьох поворотних кнопок під екраном інформаційно-розважальної системи, кожна з яких має 32-міліметровий цифровий дисплей. Вони забезпечують швидкий доступ до багатьох функцій автомобіля залежно від рівня оснащення.

Два зовнішні інтелектуальні диски для водія та переднього пасажира контролюють температуру в салоні, обігрів і вентиляцію сидінь, відображаючи поточну активну функцію.

Центральний розумний диск має до чотирьох різних функцій, таких як гучність інформаційно-розважальної системи, швидкість вентилятора, напрямок повітря, інтелектуальний кондиціонер, режими водіння та масштабування карти. Центральний Smart Dial налаштовується через меню інформаційно-розважальної системи, а натискання кнопки перемикає між функціями.