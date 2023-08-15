Майбутній Skoda Octavia Combi — це електричний, більш спортивний і функціональний універсал, який з’явиться у 2026 році.

Чеська фірма розробляє широкий список електричних моделей і має намір атакувати всі ключові категорії ринку. Один з найцікавіших – майбутній Skoda Electric Combi, легковий універсал, який вийде на ринок у 2026 році з дуже великим внутрішнім простором.

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Кілька місяців тому фірма оприлюднила свої плани в рамках нової філософії «Let's Explore», підтвердивши шість моделей, включно з Octavia Combi. Сімейний автомобіль, у якому чехи є справжніми експертами, стане повністю електричною моделлю. Маючи довжину 4,6 метри, майбутня Octavia Combi буде розташована в компактному сегменті, але пропонуватиме внутрішній комфорт на рівні моделі в сегменті D.

Так само як у Vision 7S, його фари будуть гармоніювати з решіткою радіатора, що матиме яскравий і авангардний вигляд. А спортивність можна чіткіше побачити в силуеті та об’ємі задньої частини, де спуск даху буде набагато більш прогресивним та похилим, ніж у поточній Octavia Combi.

Усередині Octavia Combi також зазнає радикальних змін і отримає вдосталь цифрових екранів. Наразі Skoda тримає в таємниці, яким буде її інтер’єр, але ми знаємо, що вона додасть технологічного мінімалізму, як і переважна більшість виробників. Ще ми знаємо, що в салоні буде лише два ряди сидінь на п’ять пасажирів. Кому потрібно більше місця та сім місць, доведеться зробити ставку на позашляховик, який знаходиться в стадії розробки.

Skoda не зможе використовувати нову платформу SSP групи Volkswagen, оскільки до 2026 року вона не буде готова, тому Octavia Combi буде побудована на удосконаленій платформі MEB+. Її трохи перероблять, щоб зробити передній привод, а не задній, як у поточному Enyaq.

Літій-іонний або літій-залізо-фосфатний (LFP) акумулятор забезпечить понад 500 кілометрів автономності та потужний зарядний пристрій для скорочення часу.