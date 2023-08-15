Будущее Skoda Octavia Combi – это электрический, спортивный и функциональный универсал, который появится в 2026 году.

Чешская фирма разрабатывает широкий список электрических моделей и намерена атаковать все ключевые категории рынка. Одним из самых интересных в портфолио является будущий Skoda Electric Combi, легковой универсал, который выйдет на рынок в 2026 году с очень большим внутренним пространством.

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Несколько месяцев назад фирма обнародовала свои планы в рамках новой философии Let's Explore, подтвердив шесть моделей, включая Octavia Combi. Семейный автомобиль, в котором чехи являются настоящими экспертами, станет полностью электрической моделью. Имея длину 4,6 м, будущая Octavia Combi будет в компактном сегменте, но будет предлагать внутренний комфорт на уровне модели в сегменте D.

Так же как у Vision 7S, его фары будут гармонировать с решеткой радиатора, обеспечив яркий и авангардный вид. Спортивность увидим в силуэте и объеме задней части, где спуск крыши будет гораздо более прогрессивным и наклонным, чем в текущей Octavia Combi.

Внутри Octavia Combi также получит радикальные изменения и получит много цифровых экранов. Сейчас Skoda держит в тайне, каким будет ее интерьер, но мы знаем, что она придаст технологический минимализм, как и большинство производителей. Еще мы знаем, что в салоне будет только два ряда сидений и пять пассажиров. Кому нужно больше места и семь мест, придется сделать ставку на внедорожник, находящийся в стадии разработки.

Skoda не сможет использовать новую платформу SSP группы Volkswagen, поскольку к 2026 году она не будет готова, поэтому Octavia Combi будет построена на усовершенствованной платформе MEB+. Она была переделана, чтобы вместить агрегаты переднего привода, ведт текущий Enyaq – заднеприводной.

Литий-ионный или литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор обеспечит более 500 километров автономности и мощное зарядное устройство для сокращения времени.