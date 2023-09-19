Чеський автовиробник перевірив обидві моделі напередодні їхніх майбутніх світових прем’єр. За два роки вони подолали понад мільйон кілометрів.

Під час тест-драйвів автомобілі витримували при температурі -30 °C на півночі за Полярним колом, а також +50 °C у пустелі Аризони. Крім того, Škoda Auto доручила їм буксирувати причепи на високогірній дорозі Гросглокнер і випробувала різні зарядні інфраструктури для варіантів із гібридними трансмісіями, що підключаються до мережі електроживлення.

Читайте також: Škoda показала інтер’єри нових Kodiaq і Superb

Завдяки численним додатковим оцінкам витривалості та матеріалів на випробувальних стендах і в лабораторії Škoda імітує 40 років використання автомобіля в реальних умовах до запуску моделі.

Під час таких випробувань перевіряється загальна якість і довговічність автомобіля – від його шасі та кузова до трансмісії та електричних систем. Крім того, багато окремих компонентів і цілих вузлів, таких як нова система DCC Pro і нові матричні фари TOP LED Matrix, перевіряються на спеціальних випробувальних стендах і в лабораторії.

На високогірній дорозі Гроссглокнер в австрійських Альпах нові Superb і Kodiaq успішно довели свою ефективність як буксирувальники. Ці випробування на гірській дорозі з ухилами, що досягали 13%, дали цінну інформацію про ефективність гальм і терморегуляцію.

Оскільки обидві серії моделей також будуть доступні у версіях PHEV із запасом ходу на електриці понад 100 кілометрів, Škoda взяла на себе ініціативу оцінити різноманітні варіанти зарядки та інфраструктуру.

Після успішного завершення інтенсивної програми випробувань обидві серії моделей готові до світових прем’єр у найближчі тижні.