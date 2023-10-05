З виходом нового покоління Skoda Kodiaq вперше став гібридом, що підключається.

Skoda офіційно представила новий Kodiaq 2024. Новинка отримала низку нових технологічних рішень та зберегла дизельні версії. Ціни поки що не оголошені.

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Габарити Skoda Kodiaq 2024 становлять 4758 х 1864 х 1659 мм при довжині колісної бази 2791 мм. Міжосьова відстань не змінилася, але нові рішення компонування зробили автомобіль трохи просторішим , а багажник – більшим.

Зовні новий Kodiaq схожий на попередника, але й новацій вистачає. Наприклад, передня частина повністю нова: нові матричні світлодіодні фари другого покоління тепер мають на 50% більше світлодіодів, а світловий потік збільшився на 15%. Такі фари входять у стандартне оснащення комплектації Sportline, у простіших версіях вони доступні за доплату.

Нові бампери і задні ліхтарі на сучасний манер з'єднуються смугою, що світиться.

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Салон також багато в чому змінився. Передачі тепер перемикаються підкермовим важелем, тому на центральному тунелі стало більше місця для всяких дрібниць.

На передній панелі з'явилися перемикачі Smart Dial у кількості трьох штук. Це три поворотні та натискні регулятори з вбудованими круглими екранами діаметром 1,25 дюйма.

Зовнішні регулятори дозволяють водію та пасажиру регулювати температуру системи клімат-контролю, керувати вентиляцією й підігрівом сидінь.

За допомогою центрального Smart Dial можна регулювати гучність медіасистеми, напрямки обдування тощо. Всі інші функції контролюються через екран інформаційно-розважальної системи (в базі – 10-дюймовий, у топових версіях – 13-дюймовий). Перед водієм – цифрова панель приладів «намальована» на 10-дюймовому екрані. Також є проекційний екран нового покоління.

Кросовер має чотири порти USB-C з вихідною потужністю 45 Вт, ще один порт USB-C, вбудований у дзеркало заднього виду та видає 15 Вт потужності. Також передбачено 15-ватне бездротове заряджання для двох смартфонів, воно забезпечене системою охолодження. Серед опцій – аудіосистема Canton з 14 динаміками та передні крісла з масажером.

Об'єм багажника 5-місної версії склав 910 літрів - він збільшився на 75 літрів у порівнянні з попередником. Якщо скласти задні сидіння, то вийде об'єм 2105 літрів. У семимісній версії об'єм багажника, само собою, скромніший – 340 літрів (у новому поколінні він збільшився на 70 літрів).

Під капотом базової версії Kodiaq 2024 – 1,5-літровий турбо бензиновий двигун (насправді це «м'який» гібрид) потужністю 148 к.с. Такий варіант виключно передньопривідний.

Повний привід з'являється з мотором 2,0 TSI потужністю 201 к.с. Є варіанти і на дизельному паливі: двигун 2,0 TDI запропонований у двох варіантах форсування - 148 і 190 к.с. Відповідно, менш потужна версія - тільки передньопривідна, а 190-сильний варіант може бути і з повним приводом. Всі ці двигуни поєднуються з 7-ступінчастим «роботом» DSG.

Skoda Kodiaq 2024 вперше став гібридом, що підключається. Силова установка з ДВС 1,5 TSI та електромотор видає 201 к.с. Місткість тягової акумуляторної батареї становить 25,7 кВт·год, запас ходу чистою електрикою – 100 км. Гібридний Kodiaq 2024 – виключно передньопривідний та з 6-ступінчастим «роботом» DSG.

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Ціни поки що не оголошені: новий Kodiaq надійде у продаж у Європі на початку наступного року, тому ціни будуть оголошені ближче до моменту ринкового дебюту.