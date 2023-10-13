Офіс на колесах, призначений для подорожей від чеської компанії випробували у реальних умовах експлуатації.

«Кожна пригода чудова», — каже італійський дослідник і фотограф Бруно Пізані. Для своєї останньої експедиції в гори у нього був унікальний партнер: Škoda Roadiaq, електричний мобільний будинок і офіс в одному.

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У деяких професіях межа між роботою та пригодами може бути дуже тонкою. Це вірно для Бруно Пізані, дослідника, фотографа та відеоблогера з Італії, який фіксує красу світу через свій об’єктив . Бруно добре усвідомлює важливість наявності правильних інструментів для роботи. І саме для такого поєднання активного професійного життя та дослідження світу Škoda Roadiaq, мобільний будинок і офіс, є ідеальним супутником. Подивіться самі, як уживалися Бруно та Roadiaq.

Škoda Roadiaq створена студентами Академії Škoda. Створений на основі Enyaq, Roadiaq є ідеальним поєднанням розваг, подорожей, відпочинку та роботи. Це мобільний офіс, завжди підключений до Інтернету, з 27-дюймовим екраном, бездротовою клавіатурою та мишкою, а також комфортабельною кімнатою відпочинку, з повністю обладнаною кухнею та навіть душем. Насправді, як переконався Бруно Пізані на власні очі, це такий собі «базовий табір на колесах».

«Ця машина — чудовий інструмент, на який можна покластися. Він може працювати як базовий табір, кімната для редагування та крихітний будинок на колесах. Таке відчуття, ніби я везу свій дім із собою», – розповідає Бруно Пізані про свій досвід роботи з Škoda Rodiaq.

Електрику автомобіля адаптували для зручного використання різноманітних електроприладів, з новими джерелами світла та розетками. Крім того, під час перебування в кемпінгу автомобіль можна підключити до звичайної розетки для кемпінгу. Внутрішнє оздоблення, включаючи оббивку, частково виготовлено з перероблених матеріалів і матеріалів , які підлягають вторинній переробці, чохли на подушки та ковдри були виготовлені за спеціальною технологією 3D-в’язання, безвідходним методом, який повторно використовує перероблений матеріал.

«Найбільше мені подобається в Roadiaq те, що він електричний. Це надзвичайно тихо. Він також має стільки функцій у такому компактному розмірі, що робить його ідеальним автомобілем для дослідження. У вас немає обмежень щодо доступних місць. І в той же час у вас є все, що вам потрібно», — каже Пізані.