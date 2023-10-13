Офис на колесах, предназначенный для путешествий от чешской компании, опробовали в реальных условиях эксплуатации.

«Каждое приключение великолепно», – говорит итальянский исследователь и фотограф Бруно Пизани. Для своей последней экспедиции у горы у него был уникальный партнер: Škoda Roadiaq, электрический мобильный дом и офис в одном.

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В некоторых профессиях граница между работой и приключениями может быть очень тонкой. Это верно для Бруно Пизани, исследователя, фотографа и видеоблогера из Италии, фиксирующего красоту мира через свой объектив. Бруно хорошо понимает важность наличия правильных инструментов для работы. И именно для такого сочетания активной профессиональной жизни и исследования мира Škoda Roadiaq, мобильный дом и офис является идеальным спутником. Посмотрите сами, каким образом использовались Бруно и Roadiaq.

Škoda Roadiaq создана студентами Академии Škoda. Roadiaq, созданный на основе Enyaq, является идеальным сочетанием развлечений, путешествий, отдыха и работы. Это мобильный офис, всегда подключенный к Интернету, с 27-дюймовым экраном, беспроводной клавиатурой и мышкой, а также комфортабельной комнатой отдыха, полностью оборудованной кухней и даже душем. На самом деле, как убедился Бруно Пизани своими глазами, это некий «базовый лагерь на колесах».

«Эта машина – отличный инструмент, на который можно положиться. Он может работать как базовый лагерь, редактируемая комната и крошечный дом на колесах. Такое ощущение, что я везу свой дом с собой», – рассказывает Бруно Пизани о своем опыте работы с Škoda Rodiaq.

Электрику автомобиля адаптировали для удобного использования разнообразных электроприборов с новыми источниками света и розетками. Кроме того, при нахождении в кемпинге автомобиль можно подключить к обычной розетке для кемпинга. Внутренняя отделка, включая обивку, частично изготовлена из переработанных материалов и материалов, подлежащих вторичной переработке, чехлы на подушки и одеяла были изготовлены по специальной технологии 3D-вязания безотходным методом, повторно использующим переработанный материал.

«Больше всего мне нравится в Roadiaq то, что он электрический. Это очень тихо. Он также имеет столько функций в компактном размере, что делает его идеальным автомобилем для исследования. У вас нет ограничений по доступным местам. И в то же время у вас есть все, что вам нужно», – говорит Пизани.