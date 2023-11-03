Представлены новые лифтбеки и универсал Skoda Superb. Среди новшеств большие экраны, полный привод и гибриды.

Skoda окончательно рассекретила новое поколение флагманской модели Superb. По-прежнему она будет предложена в двух типах кузова (в отличие от соплатформенного Passat), при этом платформа усовершенствована, архитектура салона полностью переработана, а в моторную гамму вошло несколько гибридов. Продажа стартует в начале следующего года.

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И лифтбек, и универсал прибавили в длину примерно 40 миллиметров, но стали уже на 15 миллиметров. Колесная база сохранена - 2841 миллиметр. При этом разработчикам удалось сделать салоны более просторными, а багажники более вместительными. Лифтбек Superb может перевозить на 20 литров больше (645 литров), универсалу досталось 30 дополнительных литров – багажник вырос до 690 литров.

Стилистика облика обоих кузовов под названием Modern Solid сохранена, но все кузовные панели новые. Изменения в дизайне позволили на величину от 10 до 15% улучшить коэффициент сопротивления воздуха. Superb теперь оснащается новой матричной оптикой со выросшей на 40% светоотдачей. Предлагаются колесные диски от 16 до 19 дюймов.

Архитектура салона полностью пересмотрена. Независимо установленный центральный экран может иметь диагональ от 10 до 13 дюймов, по умолчанию используются 10-дюймовые цифровые приборы. Впервые для Superb доступен проекционный дисплей. Появилась беспроводная зарядка: место для нее на центральном тоннеле уволили за счет переноса селектора коробки на рулевую колонку.

Главной изюминкой салона Skoda называет три переключателя Smart Dials на центральной консоли. Они имеют 32-миллиметровые дисплеи, а функции регуляторов можно переназначать по своему усмотрению из предложенного медиасистемой списка вариантов. Это решение компания включает в себя набор технологий Simply Clever, который в случае с Superb состоит из 28 пунктов. Дополнительно на нем появились, например, держатель для планшета в заднем подлокотнике и электропривод шторки багажника.

В моторной гамме теперь присутствуют как бензиновые и дизельные моторы объемом 2 литра, так и гибриды разных типов. Бензиновые предложены в версиях на 204 или 265 л.с., дизель может развивать 150 или 193 л.с. Все модификации сопровождаются семидиапазонным "роботом", самые мощные версии получат полный повод.

"Мягкий гибрид", появившийся на Superb впервые, базируется на 1,5-литровом турбомоторе с 48-вольтовым стартер-генератором. Он развивает 150 л. и 250 Нм. Полноценный заряжаемый гибрид - это связка того же турбомотора и электродвигателя и шестиступенчатой DSG, которые вместе обеспечат 204 л.с. Емкость бортовой батареи увеличена с 13 до 25,7 кВт·ч, благодаря чему запас хода на электротяге может превышать 100 километров, но такая силовая установка будет предлагаться только для универсала.

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Основное новшество в ходовой части – появление новой версии адаптивной подвески DCC Pro, ранее уже применявшейся на «Пассате». Она отличается двухклапанными амортизаторами, обеспечивающими более точные регулировки и более ощутимую разницу между режимами работы. Такая подвеска по умолчанию будет устанавливаться на топовую комплектацию Laurin&Klement вместе с продвинутой акустикой и массирующими сиденьями.

Выпускать Superb нового поколения не в Чехии, а в Словакии на одном заводе из Volkswagen Passat.

Появление новинки на рынке Украины по слухам запланировано на июль следующего года. Пока нет информации о силовых установках и комплектациях, которые будут официально доступны на нашем рынке. Цены объявят поближе к старту продаж.