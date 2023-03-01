Це друге оновлення позашляховика поточного покоління, яке зосереджується на зовнішніх змінах передньої та задньої частини.

У наші дні не часто можна побачити автомобіль, який отримує два оновлення протягом свого життєвого циклу. Це особливо вірно у світі позашляховиків, який розвивається дуже швидко. Однак це саме те, що ми маємо тут: Audi Q7 2024 року випуску, знятий на камеру з повністю знятим камуфляжним покриттям.

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Це не означає, що представлено новий Q7. Цей тестовий автомобіль все ще має шматочки чорної стрічки та продумані кришки в ключових областях спереду, що приховує деталі дизайну окремих компонентів. Збільште лицьову панель, і ми побачимо контури менших кутових вентиляційних отворів, перероблених, щоб мати більш трикутну форму. Таким чином, нижня панель видаляє частину обробки для чистішого вигляду. Решітка радіатора виглядає трохи ширше, але чорні накладки на краях фар не приховують нічого нового. Ми вважаємо, що форма ліхтарів залишиться незмінною, а зміни стосуватимуться внутрішніх компонентів.

Рухаючись назад, ми не бачимо жодних змін у кузові Q7 між колісними арками. Задні ліхтарі замасковані так само, як і фари – фактична форма виглядає ідентично поточній моделі, але елементи всередині будуть оновлені. Незначні зміни оздоблення зазнають нижньої панелі ззаду.

Наскільки ми можемо судити, це все для цього циклу оновлень. Ми нічого не бачили й не чули про зміни в інтер’єрі, який, безперечно, гарний у своїй нинішній формі, але має трохи застарілий вигляд у порівнянні з розкішними конкурентами. Великі екрани та скляні кабіни є нормою в сегменті, двох речей, яких бракує поточному Q7. Ми також не очікуємо змін у трансмісії, яка включає в себе вибір двигунів з турбонаддувом у 2,0-літровому чотирициліндровому або 3,0-літровому V6 для покупців у США.

Дивлячись далі, Audi має більші плани щодо своєї лінійки, і під цим ми маємо на увазі електрифікацію. Поточний Q7, ймовірно, буде останнім із опціями двигуна внутрішнього згоряння, але доки не прийде його електрична заміна, друге оновлення має зберегти пам’ять покупців про потужний позашляховик у дуже конкурентному сегменті. Очікуйте дебют у другій половині 2023 року.