Автомобіль у подібному дизайні міг би користуватися популярністю, але цей автомобіль є єдиним у своєму роді і створили його ентузіасти.

Незвичайний тюнінг проект вирішили створити автолюбителі з Нідерландів, повідомляє Carscoops.

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Audi ніколи не випускала мінівени, але деякі умільці вирішили виправити це прикре непорозуміння і перетворили Seat Alhambra (VW Sharan) на повноцінний мінівен зі значком Audi. Як донор деяких елементів екстер'єру виступила модель Audi Q5.

Основу автомобіля легко впізнати за характерними формами кузова, який тюнери чіпати не стали. Водночас бампера, оптику та диски автомобіля автори проекту вирішили замінити. Спереду в очі відразу впадає новий бампер і оптика, які дуже гармонійно вписалися в загальну стилістику автомобіля.

Позаду авто отримало не тільки новий бампер та фари від німецького кросовера, але й змінені двері багажника, щоб усі нововведення виглядали максимально органічно. Також автомобіль отримав розширені крила та дві вихлопні труби у задній частині. Блакитний колір також був обраний не випадково, тому що він характерний саме для машин марки Audi.

Технічну частину чіпати не стали і у плані керування – це досі Seat Alhambra з турбодизельним двигуном та механічною коробкою передач. Єдине доопрацювання, на яке зважилися тюнери, стали гальмівні механізми від Porsche. На цей час цей Audi продається, а автори проекту хочуть за нього лише 3000 євро.