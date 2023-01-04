Автомобиль в подобном дизайне мог бы пользоваться популярностью, но этот автомобиль является единственным в своем роде и создавшим его энтузиасты.

Необычный тюнинг-проект решили создать автолюбители из Нидерландов, сообщает Carscoops.

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Audi никогда не выпускала минивэны, но некоторые умельцы решили исправить это досадное недоразумение и превратили Seat Alhambra (VW Sharan) в полноценный минивэн со значком Audi. В качестве донора некоторых элементов экстерьера выступила модель Audi Q5.

Основание автомобиля легко узнать по характерным формам кузова, который тюнеры трогать не стали. В то же время, бампера, оптику и диски автомобиля авторы проекта решили заменить. Впереди в глаза сразу бросается новый бампер и оптика, которые очень гармонично вписались в общую стилистику автомобиля.

Позади авто получило не только новый бампер и фары от немецкого кроссовера, но и измененную дверь багажника, чтобы все нововведения выглядели максимально органично. Также автомобиль получил расширенные крылья и две выхлопные трубы в задней части. Голубой цвет также был выбран не случайно, потому что он характерен именно для машин марки Audi.

Техническую часть трогать не стали и в плане управления это до сих пор Seat Alhambra с турбодизельным двигателем и механической коробкой передач. Единственная доработка, на которую решились тюнеры стали тормозные механизмы от Porsche. В настоящее время этот Audi продается, а авторы проекта хотят за него всего 3000 евро.