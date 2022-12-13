Опубліковано відео де високопродуктивна репліка LCE Audi Sport Quattro нарізає круги по Нюрбургрингу. Такий автомобіль зараз можна купити новим. Виробник пропонує ці машини потужністю до 750 к.с.

Німецька компанія LCE High Performance створює сучасні, дозволені для використання на дорогах копії Audi Sport Quattro 1980-х років. Це відео показує, як такий автомобіль їде по Nürburgring Nordschleife. Подивіться позначку 1:26 у відео, щоб побачити сповільнену зйомку полум’я вихлопу машини.

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Ви можете легко почути свист турбіни, поки справжня Audi мчить трасою. Нота двигуна додає гуркіт до симфонії автомобільних звуків.

LCE пропонує свою репліку Sport Quattro у кількох варіантах за ціною від 140 000 євро. Компанія використовує дводверний Audi 80 початку 1990-х років як відправну точку. Потім машини-донори отримують кузов та інші модифікації, щоб зробити їх схожими на класичні купе.

Модель LCE початкового рівня Sport Quattro виробляє 220 кінських сил і має п'ятиступінчасту механічну коробку передач. Автомобіль запозичив кілька компонентів у Audi S2 початку 1990-х років, включаючи осі, диференціал, гальма, панель приладів і сидіння.

Наступний рівень тюнінгу поставляється в стандартній комплектації з 2,2-літровим 20-клапанним п’ятициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 350 к.с., обвісом з вуглецевого волокна, гальмами Brembo, іншою панеллю приладів і сидіннями Recaro Sport. Наступна версія включає 2,5-літрову версію двигуна потужністю 450 к.с., шестиступінчасту коробку передач і передні гальма від Porsche 911 GT3 RS 996-го покоління.

Ще одним кроком у діапазоні є версія Sport Quattro, яка має до 750 к.с. з рядної п’ятірки з турбонаддувом. Він поставляється з шестиступінчастою коробкою передач і гальмами 911 GT3 RS.

У 2020 році LCE побудувала один із цих Sport Quattro, який назвала Turbomonster. Назва була доречною, оскільки налаштований двигун із турбонаддувом розвиває до 1081 к.с.