Опубликовано видео, где высокопроизводительная реплика LCE Audi Sport Quattro нарезает круги по Нюрбургрингу. Такой автомобиль сейчас можно купить новым. Производитель предлагает эти машины мощностью до 750 л.

Немецкая компания LCE High Performance создает современные, разрешенные к использованию на дорогах копии Audi Sport Quattro 1980-х годов. Это видео показывает, как такой автомобиль едет по Nürburgring Nordschleife. Посмотрите отметку 1:26 в видео, чтобы увидеть замедленную съемку пламени выхлопа машины.

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Вы можете легко услышать свист турбины, пока настоящая Audi несется по трассе. Нота двигателя добавляет грохот к симфонии автомобильных звуков.

LCE предлагает свою реплику Sport Quattro в нескольких вариантах по цене от 140 000 евро. Компания использует двухдверный Audi 80 начала 1990-х годов в качестве отправной точки. Затем машины-доноры получают кузов и другие модификации, чтобы сделать их похожими на классические купе.

Модель LCE начального уровня Sport Quattro производит 220 лошадиных сил и имеет пятиступенчатую механическую коробку передач. Автомобиль позаимствовал несколько компонентов у Audi S2 начала 1990-х годов, включая оси, дифференциал, тормоза, приборную панель и сиденья.

Следующий уровень тюнинга поставляется в стандартной комплектации с 2,2-литровым 20-клапанным пятицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 350 л.с., обвесом из углеродного волокна, тормозами Brembo, другой приборной панелью и сиденьями Recaro Sport. Следующая версия включает 2,5-литровую версию двигателя мощностью 450 л.с., шестиступенчатую коробку передач и передний тормоз от Porsche 911 GT3 RS 996-го поколения.

Еще одним шагом в диапазоне есть версия Sport Quattro, имеющая до 750 л.с. из рядной пятерки с турбонаддувом. Он поставляется с шестиступенчатой коробкой передач и тормозами 911 GT3 RS.

В 2020 году LCE построила один из этих Sport Quattro, который назвала Turbomonster. Название было уместным, поскольку настроенный двигатель с турбонаддувом развивает до 1081 л.с.