Модель трохи змінилась зовні та отримала екологічно чисті матеріали салону.

Завдяки оновленій решітці радіатора та зміненим бамперам спереду та ззаду, оновлена Scala стала нагадувати концепт Vision RS. Динамічний вигляд підсилюється зменшеними фарами, які вперше доступні з технологією TOP LED Matrix і світлодіодними модулями, що нагадують кришталики льоду. Переглянуто також набір дисків розміром від 16 до 18 дюймів та збільшено вибір кольорів.

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З моменту першої появи в салонах у 2019 році майже 230 000 автомобілів Scala було доставлено клієнтам на 57 ринках по всьому світу.

Scala була першою моделлю, яка продемонструвала поточну версію дизайну Škoda. Для оновлення модельного ряду чеський автовиробник використав виразні риси Scala та вдосконалив їх. Звужені фари тепер тонші та ще вишуканіші, з виразними світлодіодними компонентами у варіанті TOP LED Matrix. Передній і задні бампери Scala підкреслюють спортивність, нагадуючи динамічний концепт Vision RS.

Оновлена Scala має нову решітку радіатора Škoda, яка виконана з традиційними вертикальними планками та чергуванням матових і глянцевих поверхонь. Передній бампер також був перероблений: центральний повітрозабірник розділений бічними крилами та оточений більш вираженими бічними повітрозабірниками. Вони підкреслюють спортивність, а також захищають світлодіодні протитуманні фари (стандартні, починаючи з комплектації Selection). Решітка повітрозабірника має сітчастий дизайн і ромбоподібні сегменти, які створюють тривимірний вигляд.

Оптика TOP LED Matrix з кристалічними світлодіодними модулями

Нові базові фари для Scala тепер повністю світлодіодні. Матричні фари TOP LED Matrix вперше доступні як опція. Вони дозволяють водіям залишати дальнє світло увімкненим постійно, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Зустрічні транспортні засоби розпізнаються камерою та автоматично вирізаються зі світлового променю. Кристалічні світлодіодні модулі схожі на маленькі брили льоду або дорогоцінні камені. Крім того, нічний світловий підпис було розділено та перемальовано. Світлодіодні задні ліхтарі також доступні у двох варіантах. Порівняно з базовою версією, опціональний варіант TOP має динамічні покажчики повороту та нову L-подібну світлову графіку.

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Задній бампер з новим дифузором

У задній частині Scala опціональне подовжене тоноване заднє скло тягнеться аж до задніх ліхтарів з чітко окресленим порогом багажника внизу. Ця комбінація втілює в собі характерну для моделі взаємодію експресивного стилю та максимальної практичності. Оновлений задній бампер включає дифузор, обрамлений двома елементами крил, пофарбованими в колір кузова, що повторює дизайн переднього бампера.

Екологічні матеріали та ефективні силові агрегати

Škoda знову збільшила частку екологічних матеріалів у моделях Scala та Kamiq, які виробляються на головному заводі в Млада-Болеславі. Наприклад, резервуар для води під лобовим склом і накладки колісних арок виготовлені з переробленого пластику. В інтер’єрі натуральні рослинні волокна з конопель і кенафу використовуються в дверних панелях і в структурі обшивки даху, а також перероблені тканини для оббивки, підлоги і килимків.

Лінійка двигунів включає вже знайомі українським власникам Škoda 1,0 TSI потужністю 85кВт (115 к.с.) та 1,5 TSI потужністю 110 кВт (150 к.с.), що має функцію автоматичної деактивації двох циліндрів, коли їх робота не потрібна. Це практично непомітно для водія та зменшує витрату палива. На додаток до стандартної підвіски, опціонально доступні підвіска для нерівних доріг (дорожній просвіт збільшено на 15 міліметрів) і Sport Chassis Control (зменшено на 15 міліметрів).

Безпека: більше функцій

Оновлена Škoda Scala оснащена численними системами допомоги, деякі з яких частіше пов’язані з автомобілями вищих категорій. Таким чином, вони додатково підвищують рівень активної та пасивної безпеки цієї компактної моделі: у Європейському Союзі стандартне обладнання включає, наприклад, серед іншого Front Assist з моніторингом пішоходів, Lane Assist і Traffic Sign Recognition. У випадку аварії пасажирів захищають до дев’яти подушок безпеки.

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«Віртуальна педаль» - вперше для Škoda в сегменті A0

Фірмові ідеї Škoda Simply Clever — це маленькі функції, які полегшують повсякденне використання автомобіля. Серед них, наприклад, парасолька в дверях водія, тримач паркувального талона на передній стійці та шкребок для льоду з датчиком глибини протектора шини в лючку паливної горловини.

Оновлення Scala та Kamiq тепер додало деякі функції Simply Clever, які раніше були доступні для інших моделей чеського автовиробника. Віртуальна педаль, наприклад, тепер вперше доступна на Škoda в сегменті A0. Це дає змогу водіям відкривати двері багажника з електроприводом рухом ноги – ідеально, наприклад, коли ви несете покупки і у вас немає вільної руки.

Шість варіантів інтер’єру

У трьох нових комплектаціях – Essence, Selection і спортивна топ-версія Monte Carlo – доступно загалом шість варіантів дизайну. Крім того, є додаткові пакети обладнання в кількох категоріях, а також ряд індивідуальних опцій. Популярні варіанти Monte Carlo, які є даниною успіху Škoda в ралі Монте-Карло, традиційно виділяються чорними акцентами, а також штучною шкірою Carbon в інтер’єрі. Цифровий дисплей із 8-дюймовою діагоналлю та 8,25-дюймовий дисплей Škoda Infotainment вже входять у стандартну комплектацію всіх моделей.

Нові легкосплавні диски та дев’ять кольорів

Колеса Scala мають розміри від 16 до 18 дюймів. Новинками в асортименті є 17-дюймові легкосплавні диски Kajam сріблястого кольору з чорними аеродинамічними вставками, сріблясті 18-дюймові колеса Fornax і сріблясті легкосплавні диски Ursa, також розміром 18 дюймів, з чорними аеродинамічними вставками. Оновлену Scala можна замовити з дев’ятьма варіантами фарбування, три з яких однотонні. Крім того, Scala ексклюзивно доступна у однотонному сталевому сірому кольорі.