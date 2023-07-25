Абсолютно нові фари підкреслюють оновлений вигляд компактної моделі Škoda Scala та міського позашляховика Škoda Kamiq. Технологія Matrix-LED вперше застосована для цих моделей.

Напередодні цифрової світової прем’єри оновлених Škoda Scala та Škoda Kamiq чеський автовиробник випускає серію дизайнерських ескізів, які демонструють оновлену передню частину та фари.

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Чотири роки після першого запуску виробництва Škoda Auto представляє оновлення для своєї компактної моделі та міського позашляховика, які включають технічні вдосконалення та омолоджений вигляд.

Змінені фари Scala тепер поширюються на решітку радіатора. Смуги денних ходових вогнів у передніх фарах сходяться як у нижній, так і в верхній частині фар, вигинаючи зовнішній край, створюючи виразний новий світловий підпис.

Також оновлено дизайн фар Kamiq. Верхній елемент фірмових розділених фар тепер тонший і має ще більш виразний дизайн. Головні фари, розташовані нижче, збільшилися в розмірах і в них розміщені додаткові світлодіодні фари TOP LED Matrix з характерними шестикутними матричними модулями, які вперше доступні для Kamiq, а також для Scala.

Світова цифрова прем’єра оновлених Škoda Scala та Škoda Kamiq запланована на 1 серпня 2023 року.