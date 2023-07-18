Обидва автомобілі отримали інноваційний дизайн і технологічні вдосконалення. Світова цифрова прем’єра двох моделей призначена на 1 серпня.

Škoda Auto оприлюднила перші офіційні ескізи екстер’єру, що демонструють оновлені версії компактної моделі Scala та міського позашляховика Kamiq. Чеський автовиробник наділив обидві моделі прогресивним дизайном і технологічними вдосконаленнями, а також функціями вищих класів автомобілів.

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Технологічні оновлення та модифікації зовнішнього дизайну разом підкреслюють ключові характеристики кожної моделі, такі як динамічна привабливість Scala та міцний зовнішній вигляд Kamiq. Тепер обидва оснащені зміненим дизайном фар, передніх і задніх фартухів і решітки радіатора. Нові легкосплавні диски та написи на дверях багажника завершують оновлення.

Звужені фари та фартухи з бічними крилами для Scala

Тонкі фари Scala простягаються аж до решітки радіатора, підкреслюючи динамічну привабливість автомобіля. Повітрозабірник в новому передньому бампері розділений додатковими бічними крилами. Пофарбовані в колір кузова, вони також знаходяться в дифузорі на оновленому задньому бампері, який оточений кристалічними елементами. Задні ліхтарі тепер мають новий і більш досконалий графічний дизайн.

Динамічний вигляд для Kamiq

Оновлений Kamiq тепер має більшу, вертикальну решітку радіатора, на якій є характерні подвійні планки, що утворюють U-подібну форму внизу. Верхній елемент фірмових розділених фар тепер тонший і з більш виразним дизайном. У передньому бампері пофарбована зона під решіткою радіатора та повітрозабірник підкреслюють ширину автомобіля. Нижче – сріблястий дифузор, який забезпечує захист днища. Задній дифузор складається з широкої верхньої секції чорного кольору та міцної нижньої секції сріблястого кольору. Переглянута L-подібна форма розділених задніх ліхтарів візуально поєднується з відбивачами, які також мають L-форму.

1 серпня відбудуться світові цифрові прем’єри нових Scala та Kamiq, де їх покажуть повністю.