Оба автомобиля получили инновационный дизайн и технологические усовершенствования. Мировая премьера двух моделей назначена на 1 августа.
Škoda Auto обнародовала первые официальные эскизы экстерьера, демонстрирующие обновленные версии компактной модели Scala и городского внедорожника Kamiq. Чешский автопроизводитель наделил обе модели прогрессивным дизайном и технологическими усовершенствованиями, а также функциями высших классов автомобилей.
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Технологические обновления и модификации внешнего дизайна подчеркивают ключевые характеристики каждой модели, такие как динамическая привлекательность Scala и прочный внешний вид Kamiq. Теперь обе модели оснащены измененным дизайном фар, передних и задних фартуков и радиаторной решетки. Новые легкосплавные диски и надписи на дверях багажника завершают обновление.
Зауженные фары и фартуки с боковыми крыльями для Scala
Тонкие фары Scala идут вплоть до радиаторной решетки, подчеркивая динамическую привлекательность автомобиля. Воздухозаборник в новом переднем бампере разделен дополнительными боковыми крыльями. Окрашенные в цвет кузова, они также находятся в диффузоре на обновленном заднем бампере, окруженном кристаллическими элементами. Задние фонари теперь обладают новым и более совершенным графическим дизайном.
Динамичный вид для Kamiq
Верхний элемент фирменных разделенных фар в обновленном Kamiq теперь более тонкий и имеет более выразительный дизайн. Большая и более вертикальная решетка Škoda радиатора получила характерные двойные планки, которые образуют U-образную форму внизу.
В переднем бампере окрашенная зона под решеткой радиатора и воздухозаборник подчеркивают ширину автомобиля, дополненные серебристым диффузором, обеспечивающим защиту днища. Задний диффузор состоит из широкой верхней секции черного и прочной нижней секции серебристого цвета. Просмотренная L-образная форма разделенных задних фонарей визуально сочетается с отражателями, также имеющими L-форму.
1 августа состоятся мировые цифровые премьеры Scala и Kamiq.