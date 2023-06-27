После нового Volkswagen Tiguan аналогичный «дебют в камуфляже» произвел и его ближайший родственник – кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения.

К сожалению, полноценных фотографий салона пока нет, на опубликованных фирменных снимках показаны только фрагменты. Зато Skoda рассказала многие подробности о будущей новинке.

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Главное – "второй" Kodiaq сохранит формат и общую конструкцию нынешней модели образца 2016 года. Остаются и платформа MQB (в доработанной версии Evo), а также размер колесной базы (2791 мм), на выбор будут версии с пятиместным или семиместным салоном (в первом поколении третий ряд заказывали 40% покупателей).

Габаритная длина выросла на 61 мм (до 4758 мм), но при этом ширина стала меньше на 18 мм (теперь 1864 мм), а высота – на 4 мм (теперь 1657 мм). Kodiaq стал более обтекаемым: коэффициент аэродинамического сопротивления снижен с 0,318 до 0,292, но среди прочего для этого пришлось пожертвовать отдельными воздухопроводами для охлаждения передних тормозов. Анонсированы матричные фары нового поколения, диаметр колес – от 17 до 20 дюймов (как и у нынешней модели).

Заявлено, что салон станет просторнее. Например, крыша над третьим рядом сидений стала выше, и у седоков появились дополнительные 15 мм пространства по вертикали. На втором ряду можно будет установить дополнительный блок с подстаканниками на центральном тоннеле. Объем багажника в пятиместной версии вырос с 835 до 910 литров, а в семиместной – с 270 до 340 литров по третьему ряду и с 765 до 845 литров со сложенным третьим рядом.

Уже "в базе" Kodiaq получит виртуальные приборы (10,25 дюйма) и медиасистему с экраном диагональю 12,9 дюйма, среди опций наконец-то появится проекционный дисплей. За управление коробкой передач теперь отвечает правый подрулевой переключатель, версий с "механикой" больше не будет. Место на центральном тоннеле теперь займет Phone Box - охлаждаемый отсек с беспроводной зарядкой для двух смартфонов.

Гамма двигателей будет состоять из пяти модификаций. Переднеприводные Kodiaq – это либо турбодизель 2.0 TDI (150 л.с.), либо модернизированный бензиновый турбомотор 1.5 TSI (150 л.с.), который теперь дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Полный привод с муфтой на задней оси сочетается с двигателями 2.0 TSI (204 л.с.) и 2.0 TDI (193 л.с.). Все эти модификации имеют семиступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями, а их моторы соответствуют перспективным стандартам Euro-6e.

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Также в гамме впервые появится подзаряжаемый гибрид под названием Skoda Kodiaq iV. Силовая установка такая же, как у аналогичного “Тигуана”: бензиновый турбомотор 1.5 TSI (150 л.с.) работает в связке с электродвигателем и шестиступенчатым "роботом" DSG, привод только передний, а пиковая мощность системы – 204 л.с. Полного заряда тяговой батареи (25,7 кВтч) должно хватить более чем на 100 км пробега в электрическом режиме. Предусмотрены зарядные устройства переменного (11 кВт) и постоянного тока (50 кВт).

Среди опций заявлен адаптивный круиз-контроль Travel Assist, автопарковщик с дистанционным управлением, а также доработана адаптивная подвеска DCC. Премьера нового Kodiaq состоится в сентябре, а на шкодовском заводе в Квасинах уже началось тестовое производство. Модернизация предприятия для выпуска новой модели обошлась в 12 млн евро. Но производство товарных машин должно стартовать только в начале 2024 года.

Кстати, Kodiaq первого поколения уже разошелся тиражом 792 тысяч экземпляров (и выпуск пока продолжается), из которых примерно 60% оснащены полным приводом. Самым большим рынком стал Китай: там продано 160 тысяч машин.