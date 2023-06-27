Після нового Volkswagen Tiguan аналогічний «дебют у камуфляжі» справив і його найближчий родич — кросовер Skoda Kodiaq другого покоління.

На жаль, повноцінних фотографій салону поки що немає, на опублікованих фірмових знімках показані лише фрагменти. Зате Skoda розповіла багато подробиць про майбутню новинку.

Читайте також: Що відомо про новий Skoda Superb 2024 року

Головне – «другий» Kodiaq збереже формат та загальну конструкцію нинішньої моделі зразка 2016 року. Залишаться і платформа MQB (у доопрацьованій версії Evo), і навіть розмір колісної бази (2791 мм), на вибір будуть версії з п'ятимісним або семимісним салоном (у першому поколінні третій ряд замовляли 40% покупців).

Габаритна довжина зросла на 61 мм (до 4758 мм), але при цьому ширина стала меншою на 18 мм (тепер 1864 мм), а висота - на 4 мм (тепер 1657 мм). Kodiaq став більш обтічний: коефіцієнт аеродинамічного опору знижений з 0,318 до 0,292, але серед іншого для цього довелося пожертвувати окремими повітропроводами для охолодження передніх гальм. Анонсовано матричні фари нового покоління, діаметр коліс – від 17 до 20 дюймів (як і у нинішньої моделі).

Заявлено, що салон стане просторішим. Наприклад, дах над третім рядом сидінь став вищим, і у пасажирів з'явилися додаткові 15 мм простору по вертикалі. На другому ряду можна буде встановити додатковий блок із підсклянниками на центральному тунелі. Об'єм багажника у п'ятимісної версії зріс з 835 до 910 літрів, а у семимісної - з 270 до 340 літрів за третім рядом та з 765 до 845 літрів зі складеним третім рядом.

Вже «в базі» Kodiaq матиме віртуальні прилади (10,25 дюйми) і медіасистему з екраном діагоналлю 12,9 дюйми, серед опцій нарешті з'явиться проекційний дисплей. За керування коробкою передач тепер відповідає правий підкермовий перемикач, версій з "механікою" більше не буде. Місце на центральному тунелі тепер займе Phone Box - відсік, що охолоджується, з бездротовою зарядкою для двох смартфонів.

Гамма моторів складатиметься із п'яти модифікацій. Передньопривідні Kodiaq - це або турбодизель 2.0 TDI (150 к.с.), або модернізований бензиновий турбомотор 1.5 TSI (150 к.с.), який тепер доповнений 48-вольтовим стартер-генератором. Повний привід з муфтою на задній осі поєднується з двигунами 2.0 TSI (204 л.с.) та 2.0 TDI (193 л.с.). Всі ці модифікації мають семиступінчастий «робот» DSG з двома зчепленнями, а їх мотори відповідають перспективним еконормам Euro-6e.

Читайте також: З’явились перші шпигунські фото універсала Skoda Superb

Також в гамі вперше з'явиться гібрид, що підзаряджається, під назвою Skoda Kodiaq iV. Силова установка така ж, як у аналогічного “Тигуана”: бензиновий турбомотор 1.5 TSI (150 к.с.) працює у зв'язці з електродвигуном і шестиступінчастим "роботом" DSG, привід тільки передній, а пікова потужність системи - 204 к.с. Повного заряду тягової батареї (25,7 кВт·год) має вистачити більш ніж на 100 км пробігу в електричному режимі. Передбачені зарядні пристрої змінного (11 кВт) та постійного струму (50 кВт).

Серед опцій заявлено адаптивний круїз-контроль Travel Assist, автопаркувальник з дистанційним керуванням, а також доопрацьована адаптивна підвіска DCC.

Прем'єра нового Кодіаку відбудеться у вересні, а на шкодівському заводі в Квасінах вже розпочалося тестове виробництво. Модернізація підприємства для випуску нової моделі коштувала 12 млн євро. Але виробництво товарних машин має стартувати лише на початку 2024 року.

До речі, Kodiaq першого покоління вже розійшовся тиражем 792 тисячі екземплярів (і випуск поки що триває), з яких приблизно 60% оснащені повним приводом. Найбільшим ринком став Китай: там продано 160 тисяч машин.