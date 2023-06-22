Новинка виходить на ринок у дуже вдалий час, коли майже всі серйозні конкуренти покинули цей сегмент. Усі подробиці стануть відомі цієї осені.

Через припинення виробництва Passat Sedan і Arteon, концерн Volkswagen Group скорочує кількість своїх пропозицій в цьому сегменті. Це означає, що вам залишиться Superb, щоб конкурувати серед європейських седанів, без Opel Insignia та Ford Mondeo. Технічно флагман Skoda є більш практичним ліфтбеком, аніж седани, і до нього знову приєднається ще більш просторий універсал.

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Фото шпигуни спіймали новий Skoda Superb під час фінального тестування на Нюрбургрингу та навколо нього. Схоже, він приховує еволюційний дизайн, а не використовує свіжу мову дизайну Skoda «Modern Solid», попередньо представлену на торішньому концепті Vision 7S.

Бампери дещо інші, а відкриті ділянки мають колір, якого ми раніше не бачили на Skoda. Читачі з орлиним оком помітять, що прототип Superb 2024 року мав подвійну вихлопну систему, що натякає на потужний варіант. Можливо, ми маємо справу з повнопривідною версією, оснащеною двигуном 2.0 TSI потужністю 276 кінських сил, який передає крутний момент на колеса через DSG.

Бокова лінія кузова переміщена трохи нижче, на рівень дверної ручки. Крім того, стійки для дзеркал також були зміщені трохи нижче на дверях. Можливо, ми дивимося на Superb у комплектації Sportline, хоча це може бути не так, оскільки є значний зазор між колесами, а не занижена, жорсткіша підвіска.

Шпигунські знімки інтер’єру недоступні в цьому наборі, але з деяких ракурсів ми можемо побачити задню частину інформаційно-розважальної системи. Він більше не інтегрований у приладову панель, оскільки Skoda обирає вигляд планшета. На попередніх зображеннях частково видно приладову панель із прикріпленим екраном великих розмірів, можливо, діагоналлю 15 дюймів, як на електричному VW ID.7 і майбутньому VW Tiguan 2024 року.

Топова модель Skoda більше не матиме маркування «Made in the Czech Republic», оскільки виробництво обох типів кузова переміщується з Квасинів до Братислави у Словаччині. Там також будуть виготовляти новий Passat в кузові універсал.

Усі три автомобілі запропонують з двигунами внутрішнього згоряння VW, розробленими відповідно до норм Євро-7, які набудуть чинності в середині 2025 року. Також планується підключені гібриди, але не електромобілі.