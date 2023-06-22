Новинка выходит на рынок в очень выгодное время, когда почти все серьезные конкуренты покинули этот сегмент. Все подробности станут известны осенью этого года.

В связи с остановкой производства Passat Sedan и Arteon, концерн Volkswagen Group сокращает количество своих предложений в этом сегменте. Это значит, что вам останется Superb, чтобы конкурировать среди европейских седанов, где уже нет Opel Insignia и Ford Mondeo. Технически флагман Skoda является более практичным лифтбеком, и к нему снова присоединится еще более просторный универсал.

Читайте также: Появились первые шпионские фото универсала Skoda Superb

Фото шпионы поймали новый Skoda Superb во время финального тестирования на Нюрбургринге и вокруг него. Похоже, он скрывает эволюционный дизайн, а не использует новый язык дизайна Skoda «Modern Solid», представленный на прошлогоднем концепте Vision 7S.

Бамперы несколько иные, а открытые участки имеют цвет, которого мы раньше не видели на Skoda. Читатели с орлиным глазом заметят, что прототип Superb 2024 имел двойную выхлопную систему, намекающую на мощный вариант. Возможно, мы имеем дело с полноприводной версией, оснащенной двигателем 2.0 TSI мощностью 276 лошадиных сил, передающим крутящий момент на колеса через DSG.

В профиль кузовная линия перемещена чуть ниже на уровень дверной ручки. Кроме того, стойки для зеркал также были сдвинуты чуть ниже на дверях. Возможно, мы видим Superb в комплектации Sportline, хотя это может быть не так, поскольку есть значительный зазор между колесами, а не заниженная, более жесткая подвеска.

Шпионские снимки интерьера недоступны в этом наборе, но с некоторых ракурсов мы можем увидеть заднюю часть информационно-развлекательной системы. К сожалению, он больше не интегрирован в приборную панель, поскольку Skoda выбирает вид планшета. На предыдущих изображениях частично видна приборная панель с прикрепленным экраном больших размеров, возможно диагональю 15 дюймов, как на VW ID.7 и будущему Tiguan 2024 года.

Топовая модель Skoda больше не получит маркировку «Made in the Czech Republic», поскольку производство обоих типов кузова перемещается из Квасин в Братиславу, Словакия. Там также собираются производить новый Passat в кузове универсал.

Все три автомобиля будут предлагаться с двигателями внутреннего сгорания VW, разработанными в соответствии с нормами Евро-7, которые вступят в силу в середине 2025 года. Также планируется подключенные гибриды, но не электромобили.