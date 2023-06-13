Skoda Superb следующего поколения дебютирует во второй половине 2023 года. Очевидно, что будет две версии кузова: лифтбек и универсал.

Skoda Superb следующего поколения дебютирует во второй половине 2023 года. Сейчас чешский бренд проводит тестирование новой модели в жаркую погоду в Южной Европе. На этой серии фотографий изображен только универсал, но на предыдущих фотографиях видно, что появится вариант лифтбека.

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Этот новый Superb все еще находится под сильным камуфляжем, но мы видим несколько вещей. Имеются квадратные фары с ходовыми огнями внизу. Решетка имеет давно используемые вертикальные планки. Нижняя панель включает воздушные завесы на наружных краях и центральное впускное отверстие с узкой полосой, разделяющей его горизонтально.

В профиль универсал выглядит особенно длинным, а скошенная D-образная стойка придает эстетике элегантность. Боковые окна велики и должны обеспечивать много света в салоне. Superb ездит на черных колесах с V-образными спицами.

Глядя в окна, можно увидеть черную ткань, закрывающую приборную панель. Это означает, что Skoda не хочет, чтобы мы что-нибудь увидели. На предыдущих шпионских снимках можно было увидеть большой экран на центральной панели и цифровую приборную панель.

Superb будет основываться на той же обновленной платформе MQB, что и Volkswagen Passat следующего поколения. Однако VW будет доступен только в виде универсала. Эти модели также будут среди последних новых предложений VW Group, доступных с бензиновыми и дизельными двигателями, в дополнение к гибридным вариантам.

Точные сроки дебюта нового Superb пока остаются загадкой, но Skoda уже производит тизерную кампанию модели. С 2001 года бренд поставил более 1,55 миллионов автомобилей с этим именем.

Будущее Skoda по электричеству. К 2026 году автопроизводитель хочет иметь шесть электромобилей в своей линейке. Они будут включать в себя компактный Elroq, Enyaq второго поколения и Enyaq Coupe, а также модель начального уровня, которую будет создавать SEAT.