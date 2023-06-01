Оба стиля кузова, лифтбек и универсал, выглядят готовыми к производству. Лишь тонкая камуфляжная плёнка скрывает детали.

Среди постоянно растущего потока внедорожников и кроссоверов Skoda держит позиции благодаря предложениям для автомобилей. Для ищущих доказательств фотограф-шпион в Австрии сделал немало фотографий двух прототипов в действии. Один универсал, а другой лифтбек.

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Мы бы не винили вас, если бы вы назвали модель со стандартной крышей на этих изображениях седаном. К чести Skoda, следующий Superb скрывает свои подъемные ворота, не назовите это хэтчбеком, в изящном дизайне, излучающем атмосферу седана. Однако на одном изображении изображен закутанный в камуфляж прототип, припаркованный с открытым люком, капот также открыт, хотя мы не можем взглянуть на двигатель.

Если бы камера была расположена дальше вперед, мы, скорее всего, увидели бы бензиновый или дизельный мотор объемом не более 2,0 литров. Подключаемая от сети гибридная модель будет частью модельного ряда, но полноценного электромобиля пока не ожидается. Новый Superb будет использовать обновленную версию шасси Volkswagen MQB, и он может отказаться от механической коробки и стать только автоматической.

Несомненно, это лучший внешний вид лифтбека, который у нас до сих пор, и поэтому легко увидеть эволюционный язык стиля модели следующего поколения. Основные изменения произойдут спереди с большей восьмиугольной решеткой радиатора, окруженной узкими фарами и квадратным подбородком с большими вертикально ориентированными угловыми вентиляционными отверстиями. Подобные изменения освещения происходят сзади в виде более тонких линз, и если мы увеличим шпионские фотографии сзади, мы увидим контуры огней под камуфляжной оболочкой.

Что касается универсала, конструкции задних фонарей выглядят немного больше, чтобы лучше соответствовать пропорциям большей задней части. Во время испытаний на буксировку длинная крыша все еще выглядит как рабочая лошадка, когда это нужно, и спортивный универсал, когда она не привязана к прицепу. Прототип универсала также дает нам краткий взгляд на новую панель приборов Superb с большим количеством цифровых экранов. Ожидается, что редизайн будет сопровождать множество систем помощи водителю и другим функциям.

Недавние тизеры от Skoda сообщают, что камуфляж будет удален осенью, что ознаменует новое поколение Superb для 2024 модельного года.