Обидва стилі кузова, ліфтбек та універсал, виглядають готовими до виробництва. Лише тонка камуфляжна плівка приховує деталі.

Серед потоку позашляховиків і кросоверів, що постійно зростає, Skoda тримає позиції завдяки пропозиціям для автомобілів. Для тих, хто шукає доказів, фотограф-шпигун в Австрії зробив чимало фотографій двох прототипів у дії. Один універсал, а інший – ліфтбек.

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Ми б не звинувачували вас, якби ви назвали модель зі стандартним дахом на цих зображеннях седаном. До честі Skoda, наступний Superb приховує свої підйомні двері, не назвіть це хетчбеком, у витонченому дизайні, що випромінює атмосферу седана. Однак на одному зображенні зображено закутаний у камуфляж прототип, припаркований із відкритим люком, капот також відкритий, хоча ми не можемо поглянути на двигун.

Якби камеру було розташовано далі вперед, ми, швидше за все, побачили б бензиновий або дизельний мотор об’ємом не більше 2,0 літрів. Гібридна модель, що підключається від мережі, буде частиною модельного ряду, але повноцінного електромобіля поки що не очікується. Новий Superb використовуватиме оновлену версію шасі Volkswagen MQB, і він може відмовитися від механічної коробки передач і стати лише автоматичною.

Безсумнівно, це найкращий зовнішній вигляд ліфтбека, який ми мали досі, і тому легко побачити еволюційну мову стилю моделі наступного покоління. Основні зміни відбудуться спереду з більшою восьмикутною решіткою радіатора, оточеною вузькими фарами та квадратним підборіддям із більшими, вертикально орієнтованими кутовими вентиляційними отворами. Подібні зміни освітлення відбуваються ззаду у вигляді тонших лінз, і якщо ми збільшимо шпигунські фотографії ззаду, ми побачимо контури вогнів під камуфляжною оболонкою.

Що стосується універсала, конструкції задніх ліхтарів виглядають трохи більшими, щоб краще відповідати пропорціям більшої задньої частини. Під час випробувань на буксирування довгий дах все ще виглядає як робоча конячка, коли це потрібно, і спортивний універсал, коли його не прив’язано до причепа. Прототип універсала також дає нам короткий погляд на нову приладову панель Superb із великою кількістю цифрових екранів. Очікується, що редизайн супроводжуватиме безліч систем допомоги водієві та інших функцій.

Нещодавні тизери від Skoda повідомляють, що камуфляж буде видалено восени, що ознаменує нове покоління Superb для 2024 модельного року.