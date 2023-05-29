Чеські журналісти "одягли" макет, який показала Skoda минулого місяця, у справжні фари, скло та метал. Ось що у них вийшло.

У найближчі роки бренд Škoda випустить кілька нових електромобілів. Майже всі вони будуть кросоверами, окрім одного – з робочою назвою Combi. І так, це буде Octavia в кузові універсал.

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Електрична Octavia з’явиться не раніше 2026 року. Все, що розповіли у Škoda, це його довжина у 4,7 метра та тип кузова – універсал. Передбачається, що багажне відділення має об’єм близько 600 літрів, а от інші технічні дані поки залишаються в секреті.

Також мало що відомо про дизайн. Відомо, що універсал на акумуляторі матиме елементи дизайну від нового напрямку бренду Modern Solid. Чеський 3-Д дизайнер Honza Lušovský зібрав та об’єднав вищезазначену інформацію з нещодавно представленою скульптурою універсалу та видав малюнок, який має показувати майбутній дизайн Octavia Combi.



Дизайнер скопіював форми макета, які були представлені офіційно, та збагатив елементами дизайну концепту Vision 7S. Звичайно, навряд чи нова Octavia буде точно такою ж. Дизайнер придумав абсолютно новий вигляд фар, адже поки що немає жодної моделі в новому дизайнерському стилі Skoda. Щодо оптики, то схема розташування ходових вогнів натхненна “чотириокою” Octavia.

Можливо, нові дизайнерські риси майбутньої Octavia будуть більш чіткими після прем’єри нових поколінь Superb і Kodiaq, які відбудуться вже восени цього року.