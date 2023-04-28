Škoda оголосила про розробку електричного модельного ряду, але традиційні моделі теж залишаться. Якими вони будуть?

Сучасний модельний ряд автомобілів Škoda з двигунами внутрішнього згоряння збережеться, але зазнає суттєвих змін. Про це журналістам Авто24 розповіли у Млада Болеславі, в головному офісі компанії.

Поточні моделі будуть оновлені вже найближчим часом. Зокрема, флагман Superb і позашляховик Kodiaq вже цієї осені матимуть нові покоління. Після цього Octavia, а також Kamiq і Scala будуть оновлені найближчим часом.

До речі Skoda показала майбутній модельний ряд електромобілів

Всі ці моделі матимуть не лише традиційні двигуни внутрішнього згоряння, які стануть ще більш ефективними. Щобільше, Škoda Auto буде розробляти ДВЗ нового покоління EA211 для всіх автомобілів концерну Volkswagen Group.

Світова прем’єра четвертого покоління Superb, флагманської моделі Škoda, і другого покоління Kodiaq, топового позашляховика бренду, відбудеться цієї осені.

Вже зараз стало відомо, що новий Superb буде доступний у версіях Combi (універсал) і хетчбек, а Kodiaq матиме до семи місць. Крім нового дизайну, Superb четвертого покоління також отримає повністю оновлений інтер’єр і передові технології. Автомобіль знову запропонує щедрий внутрішній простір у поєднанні з великою кількістю зручних функцій. Під капотом будуть потужні бензинові та дизельні двигуни, а також гібридні та м’які гібридні силові агрегати.

Найбільший чеський кросовер Kodiaq продовжать виготовляти на заводі Škoda в Квасинах у Східній Богемії. Kodiaq другого покоління також отримає бензинові та дизельні двигуни, а також гібридні та м’які гібридні силові агрегати.

До всього іншого буде змінена фірмова айдентика бренду. В ній збережеться зелений колір, але він отримає новий відтінок, більш «електричний». Логотип компанії на авто з ДВЗ стане не хромованим, а матовим, а шрифт надпису Škoda на задній частині автомобілів зміниться. Також автомобілі отримають нове кермо і систему мультимедіа HDI. З часом нових рис набудуть автосалони – з новим шрифтом написання SKODA, аркою зелено-електричного кольору, яка вночі яскраво підсвічуватиметься.

Загалом Skoda має величезний модельний ряд, який включає 12 серій легкових автомобілів (на різних ринках): легкові Fabia, Rapid, Scala, Octavia та Superb, кросовери Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq iV, електричні кросовери Enyaq Coupé iV, а також локальні моделі Slavia та Kushaq. Через два роки цей модельний ряд поповниться новими електричними автомобілями.