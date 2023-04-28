Škoda объявила о разработке электрического модельного ряда, но традиционные модели тоже останутся. Какими они будут?

Современный модельный ряд автомобилей Škoda с двигателями внутреннего сгорания сохранится, но претерпит существенные изменения. Об этом журналистам Авто24 рассказали в Млада Болеславе, в головном офисе компании.

Текущие модели будут обновлены уже в ближайшее время. В частности, флагман Superb и внедорожник Kodiaq уже этой осенью получат новые поколения. Следом за ними Octavia, а также Kamiq и Scala будут обновлены в ближайшее время.

Кстати говоря Skoda показала будущий модельный ряд электромобилей

Все эти модели будут иметь не только традиционные двигатели внутреннего сгорания, которые станут еще более эффективными. Более того, Škoda Auto будет разрабатывать ДВС нового поколения EA211 для всех автомобилей концерна Volkswagen Group.

Мировая премьера четвертого поколения Superb, флагманской модели Škoda и второго поколения Kodiaq, топового внедорожника бренда, состоится этой осенью.

Уже сейчас стало известно, что новый Superb будет доступен в версиях Combi (универсал) и хэтчбек, а у Kodiaq получит до семи мест. Помимо нового дизайна, Superb четвертого поколения также получит полностью обновленный интерьер и передовые технологии. Автомобиль снова предложит щедрое внутреннее пространство в сочетании с большим количеством удобных функций. Под капотом будут работать мощные бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные и мягкие гибридные силовые агрегаты.

Крупнейший чешский кроссовер Kodiaq продолжат производить на заводе Škoda в Квасинах в Восточной Богемии. Kodiaq второго поколения получит бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные и мягкие гибридные силовые агрегаты.

Также будет изменена фирменная айдентика бренда. В ней сохранится зеленый цвет, но он получит новый оттенок, более «электрический». Логотип компании на автомобилях с ДВС станет не хромированным, а матовым, а шрифт надписи Škoda на задней части автомобилей изменится. Также автомобили получат новый руль и систему мультимедиа HDI. Со временем новые черты приобретут автосалоны – с новым шрифтом написания SKODA, аркой зелено-электрического цвета, которая ночью будет ярко подсвечиваться.

В общей сложности Skoda имеет огромный модельный ряд, включающий 12 серий легковых автомобилей (на разных рынках): легковые Fabia, Rapid, Scala, Octavia и Superb, кроссоверы Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq iV, электрические кроссоверы Enyaq Coupé iV, а также локальные модели Slavia и Kushaq. Два года спустя этот модельный ряд пополнится новыми электрическими автомобилями.