Поки що зовнішній вигляд автомобілів обмежується макетами, але головні параметри новинок вже відомі.

Вже до 2026 року у модельному ряду Skoda буде шість електромобілів, всі вони отримають нову стилістику бренду. Про це на події Explore 2.0 у Млада Болеславі (Чехія) повідомив голова правління Škoda Auto Клаус Целлмер.

“До 2026 року нові акумуляторні електричні моделі Skoda охоплять усі сегменти транспортних засобів, які цікавлять наших клієнтів, у новому дизайні Modern Solid”, – говорить Целлмер.

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Водночас автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння та гібридними силовими агрегатами, також збережуться в модельній лінійці Skoda, після їх оновлення.

До 2027 року Škoda Auto інвестує в електромобільність 5,6 мільярда євро. Модельний ряд електромобіль буде таким:

“Малий” електромобіль у сегменті компактних кросоверів ціною близько 25 000 євро, старт у 2025 році

“Компакт” з назвою Elroq у сегменті компактних позашляховиків. Довжина 4,5 м, прем’єра – весна 2024 р.

Просторий універсал “Combi” розміром з “Октавію”, який з’явиться у 2026 році

Семимісний позашляховик “Space” довжиною 4,9 м. Прообраз цього авто – концепт 7S.

Електромобілі, які випускаються зараз – Škoda Enyaq та Enyaq Coupé, будуть оновлені у 2025 році відповідно до нової мови дизайну Modern Solid.

Модельний ряд електромобілів отримає абсолютну нову стилістику, яку можна уявити, виходячи з макетів, представлених на презентації. Ці авто будуть направлені переважно на європейський ринок.

Традиційні авто з ДВЗ будуть оновлені, але вони залишаться в нинішній стилістиці. Вони будуть основою для експансії чеського виробника на ринки Південно-Східної Азії та Індії. Українці з часом матимуть обидва модельних ряди.