Skoda підтвердила, що готує кілька новинок на цей рік, серед яких буде нове покоління моделей Superb та Kodiaq та модернізація моделей Scala та Kamiq.

Субкомпактний кросовер Kamiq та компактний хетчбек Scala першими отримають проміжний фейсліфтинг із оновленнями дизайну як усередині, так і зовні. Великий електричний позашляховик Enyaq отримає флагманське оснащення Laurin & Klement із новими функціями.

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Крім того, може відбутися анонс електромобіля Skoda Elroq, який буде класом нижче за Enyaq. Голова компанії Клаус Зеллмер сказав, що подробиці буде опубліковано під час квітневого заходу Explore More 2.0.

У другій половині року Skoda Auto збирається представити нове покоління моделей Superb і Kodiaq з гібридним приводом, що підключається. Перший був доступний модифікації PHEV протягом кількох років, останній раніше не отримував порт для зарядки. Варто зазначити, що новий Superb більше не випускатиметься в Чехії, оскільки виробництво переноситься до Братислави, де його збиратимуть разом зі спорідненим VW Passat нового покоління.

Skoda Octavia мають оновити у 2024 році, тоді ж очікується презентація нового VW Golf. У довгостроковій перспективі до 2026 року з'являться три електромобілі: Elroq, автомобіль початкового рівня, який замінить Citigo-e iV, та семимісний позашляховик на базі концепту Vision 7S.