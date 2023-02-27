Профспілки Skoda оголосили, що чеський бренд може втратити виробництво трьох моделей через впровадження Євро-7.

Оголошення нового стандарту Євро-7 наприкінці минулого року вже викликало невдоволення серед автовиробників і споживачів. Нові вимоги до схвалення нових автомобілів є справжнім викликом для усієї індустрії, який матиме жахливі наслідки.

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Асоціація європейських автовиробників ACEA, очолювана Лукою де Мео, вже висловила свою незгоду на додаток до обговорення можливої затримки вступу в силу стандарту.

Ціни на нові автомобілі вже зросли і зростуть ще в середині десятиліття з додатковими технологіями, щоб відповідати новим вимогам. Проте деякі моделі можуть взагалі зникнути через неприбутковість.

Першими постраждають компактні автомобілі й за повідомленням профспілок заводів Skoda ситуацію потрібно переглянути.

Президент робочої ради Skoda Ярослав Повшик виділив три моделі, які мають великі шанси рано завершити своє покоління та не мати заміни.

Виробництво Skoda Kamiq, Scala та Fabia може бути завершено, якщо стандарт Євро-7 буде впроваджено у 2026 році. Це означатиме позбавлення виробника дуже важливого обсягу продажів для бренду.

Зазначені три моделі становлять 31 відсоток загальних продажів виробника. Kamiq, рестайлінг якого дебютує у 2023 році, завершив минулий рік із 96 300 проданими примірниками, за ним прямує Fabia з 92 700 одиницями та далеко позаду Scala з 39 500 одиницями.

У профспілці Skoda особливо наголошують на тому, що зникнення трьох моделей було б наслідком значного підвищення ціни, що зробило б їх справді непридатними для продажу.

Президент робочої ради Skoda та колега з Volkswagen Даніела Кавалло проведуть зустріч у Брюсселі наступного квітня, передаючи транспортній комісії свою стурбованість цією ситуацією.

Повшик зазначив, що «таким чином ми зможемо чинити матеріальний тиск на Брюссель, а якщо не вдасться, використовувати більш емоційні аргументи. Я вже особисто переживав рейди в Брюсселі, сам був там щонайменше чотири рази, наприклад, коли ми захищали закон Volkswagen. Минулого разу у нас там були металурги».

Найголовнішою проблемою після зупинки виробництва трьох моделей може стати скорочення робочих місць, про що ACEA також оголосила.