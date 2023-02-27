Профсоюзы Skoda объявили, что чешский бренд может потерять производство трех моделей из-за внедрения Евро-7.

Объявление нового стандарта Евро-7 в конце прошлого года уже вызвало недовольство автопроизводителей и потребителей. Новые требования к одобрению новых автомобилей являются настоящим вызовом для всей индустрии, которая будет иметь ужасные последствия.

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Ассоциация европейских автопроизводителей ACEA, возглавляемая Лукой де Мео, уже выразила свое несогласие в дополнение к обсуждению возможной задержки вступления в силу стандарта.

Цены на новые автомобили уже выросли и вырастут еще в середине десятилетия с дополнительными технологиями, чтобы отвечать новым требованиям. Однако некоторые модели могут вообще исчезнуть из-за неприбыльности.

Первыми пострадают компактные автомобили и по сообщению профсоюзов заводов Skoda ситуацию нужно просмотреть.

Президент рабочего совета Skoda Ярослав Повшик выделил три модели, имеющие большие шансы рано завершить свое поколение и не иметь замены.

Производство Skoda Kamiq, Scala и Fabia может быть завершено, если стандарт Евро-7 будет внедрен в 2026 году. Это будет означать лишение производителя очень важного объема продаж для бренда.

Указанные три модели составляют 31% общих продаж производителя. Kamiq, рестайлинг которого дебютирует в 2023 году, завершил прошлый год с 96 300 проданными экземплярами, за ним следует Fabia с 92 700 единицами и далеко позади Scala с 39 500 единицами.

В профсоюзе Skoda особо подчеркивают, что исчезновение трех моделей было бы следствием значительного повышения цены, что сделало бы их действительно непригодными для продажи.

Президент рабочего совета Skoda и коллега из Volkswagen Даниэла Кавалло проведут встречу в Брюсселе на следующий апреля, передавая транспортной комиссии свою обеспокоенность этой ситуацией.

Повшик отметил, что «таким образом мы сможем оказывать материальное давление на Брюссель, а если не удастся, использовать более эмоциональные аргументы. Я уже лично переживал рейды в Брюсселе, сам был там не менее четырех раз, например, когда мы защищали закон Volkswagen. В прошлый раз у нас там были металлурги».

Самой главной проблемой после остановки производства трех моделей может стать сокращение рабочих мест, о чем ACEA также объявила.