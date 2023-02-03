У 2022 році Škoda Auto на своїх глобальних виробничих майданчиках вдалося виготовити майже 780 000 автомобілів, зокрема майже 56 000 лише на заводах в Індії.

Компанія «Єврокар» у червні 2022 року відновила виробництво на українському заводі у Соломоновому. За рік з конвеєра зійшов загалом 2 151 автомобіль.

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Крім того, компанія виготовила кузови та численні компоненти, такі як акумуляторні системи MEB, двигуни, осі, трансмісії і високовольтні батареї, які також встановлюються на автомобілі інших марок Групи.

Міхаель Ельєклаус, член Правління Škoda Auto з виробництва та логістики, каже: «Завдяки надзвичайним зусиллям команди ми змогли виготовити майже 780 000 автомобілів Škoda на наших заводах по всьому світу, навіть за нинішніх, надзвичайно складних загальних умов. У 2023 році ми будемо просуватися на шляху електрифікації та чітко визначили нашу мету: до 2030 року всі три наші чеські заводи вироблятимуть електричні компоненти або електромобілі».

У 2022 році на головному заводі в Млада-Болеславі Škoda Auto випустила близько 415 000 автомобілів Škoda Fabia, Scala, Octavia, Octavia iV, Kamiq, Enyaq iV та Enyaq Coupé iV. Моделі в успішному повністю електричному сімействі Enyaq iV базуються на платформі MEB концерну Volkswagen.

З травня 2022 року в Млада Болеславі також виробляються акумуляторні системи для автомобілів платформи MEB концерну Volkswagen. Загальна сума інвестицій у новозбудовану виробничу лінію становить близько 130 мільйонів євро. Акумуляторні системи використовуються у моделях Škoda, Volkswagen, Audi і SEAT. Škoda Auto планує запустити ще одну конвеєрну лінію у 2023 році. Цей крок дозволить збільшити загальну потужність на понад 340% до 1500 акумуляторних систем на день.

Крім того, на головному заводі компанія виготовила 366 000 двигунів, 1 390 000 осей, а також 356 000 трансмісій типів MQ100 та MQ200. Škoda Auto досягла рубежу в 4 мільйони двигунів EA211 і виготовила 15-мільйонну коробку передач поточного покоління всіх типів.

На заводі в Квасинах Škoda Auto виготовила в цілому 221 000 одиниць моделей Škoda Superb, Superb Combi і Superb iV, а також позашляховиків Kodiaq і Karoq.

На заводі компонентів у Врхлабі компанія Škoda Auto виготовила 538 000 одиниць автоматичної коробки передач DQ200, яка встановлюється у моделях чеського автовиробника, а також в автомобілях інших брендів групи. До середини лютого 2022 року завод випустив загалом чотиримільйонну трансмісію. З кінця 2020 року це виробниче підприємство стало першим майданчиком Škoda Auto з нейтральним викидом CO2. Воно працює відповідно до принципів Industry 4.0 із застосуванням новаторських технологій в автомобільній промисловості.

У 2022 році на заводі у Братиславі, столиці Словаччини, Škoda Auto випустила 16 000 одиниць Škoda Karoq.

Виробництво в Україні

Компанія «Єврокар» у червні 2022 року відновила виробництво на заводі у Соломоновому. За рік з конвеєра зійшов загалом 2 151 автомобіль. Зокрема, 1 317 кросоверів Škoda Kodiaq, 716 Karoq, 78 Superb та 40 Fabia Combi.

Використання потенціалу в Азії

У 2022 році Škoda Auto випустила близько 42 000 автомобілів на китайських заводах у Чанші (Škoda Kodiaq і Kodiaq GT), Нанкіні (Škoda Kamiq, Kamiq GT і Superb), Нінбо (Škoda Octavia, Octavia Pro і Karoq) та Іженг (Škoda Rapid).

За той же період автовиробник виготовив майже 56 000 автомобілів на своїх індійських заводах у Пуне (Škoda Kushaq і Slavia) і Аурангабаді (Škoda Octavia, Kodiaq і Superb). Завод в Аурангабаді використовує 100% «зелену» енергію та готується до 2025 року стати CO2-нейтральним.

Зупинка виробництва та експорту

У лютому 2022 року правління групи вирішило призупинити виробництво та експорт до Росії на невизначений термін. Це політичне рішення стосується двох російських заводів у Нижньому Новгороді та Калузі.