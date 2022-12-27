Skoda представить значну кількість новинок у 2023 році. На порядку денному – оновлення Octavia та Superb, а також надходження довгоочікуваного оновлення Skoda Scala та Kamiq.

Skoda працює над амбітним продуктовим наступом. Чеська марка представить значну кількість новинок у 2023 році. Передбачено кілька новинок, серед яких виділяється оновлення всіх седанів, що продаються компанією. Однак це не єдині сюрпризи, які приготувала Skoda на наступний рік.

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На порядку денному – дебют довгоочікуваного оновлення Skoda Scala. Окрім цього очікується розширення сімейства кроссоверів Skoda.

Skoda Scala

Оновлення доступного компактного автомобіля Skoda планується у 2023 році з важливими новинами. Більше того, компанія витрачає час на вирішення проблем, спричинених моделлю, продажі якої не відповідають цілям.

Нова Scala матиме оновлений екстер’єр. Він адаптується до нової філософії дизайну Skoda. Буде розширено технологічне обладнання та скориговано пропозицію механіки. Серед інших змін конфігурація коробок передач буде змінена, щоб запропонувати більш динамічні варіанти.

Skoda Octavia

Skoda Octavia, одна з найпопулярніших моделей у своєму сегменті, буде оновлена. Зараз нелегкі часи для автомобілів масових марок із традиційним кузовом. Ось чому компанія повинна добре виміряти коригування та модифікації, які вона буде виконувати в Octavia.

Серед головних новинок – оновлений дизайн екстер’єру, салон з якіснішою обробкою та розширене технологічне оснащення. Буде покращено навіть роботу деяких систем допомоги водієві. У механічній частині гібридним версіям буде відведена більша роль, а двопаливні двигуни, які працюють на CNG (стисненому природному газі), зникнуть із пропозиції.

Skoda Superb

Що стосується «старшого брата» Octavia, Skoda Superb, то тут також буде дуже важлива новинка 2023 року. І це ні більше, ні менше, як запуск нового покоління. Незважаючи на зміну поколінь, Superb і надалі буде доступний у варіантах кузова Saloon і Combi (Family). Це гарна новина, враховуючи зміни, які відбуваються на європейському ринку.

Він розробляється на основі нової філософії дизайну Skoda. Салон, який зазнає значних змін, дозволить збільшити доступний простір. Особливо для пасажирів на задніх сидіннях. Механічний розділ ознаменується зростанням електрифікації. Він продаватиметься разом з вибором двигунів з 48-вольтовою легкою гібридною технологією (MHEV) і гібридними версіями (PHEV), які матимуть запас ходу до 100 км на електричному струмі.

Skoda Kamiq

Не в останню чергу ми повинні говорити про позашляховик. А точніше про найменший кросовер від Skoda. Модель, яка відноситься до конкурентоспроможного сегменту B і яка незабаром буде оновлена за допомогою фейсліфтінгу, щоб це покоління, могло подолати решту свого комерційного життя.

Зміни в дизайні будуть, але вони не будуть радикальними. Більшість із них зосередиться на передній частині авто. Також буде розширено обладнання. Під капотом Kamiq не передбачається серйозних змін, окрім налаштування різних бензинових двигунів для підвищення рівня економічності.