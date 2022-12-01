До 2030 року частка електромобілів у європейських продажах бренду зросте більш ніж до 70%.

Skoda підтвердила свої електричні плани, анонсувавши випуск трьох абсолютно нових повністю електричних моделей до 2026 року.

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Крім них, компанія також додасть у наступні роки нові моделі, і більшість із них будуть електричними. За даними Skoda, до 2030 року частка електромобілів у європейських продажах бренду зросте більш ніж до 70%. Це означає, що компанія продовжить випуск нових або оновлених моделей із двигунами внутрішнього згоряння.

Skoda також хоче досягти максимально можливого скорочення викидів CO2 у своєму виробничому циклі. Індійські заводи компанії стануть СО 2 -нейтральними у 2025 році, а один з її чеських заводів (в місті Врхлабі) вже досяг цієї мети наприкінці 2020 року. Два інші заводи Skoda у Чеській Республіці мають стати СО 2 -нейтральними до 2030 року.

Перероблення – важлива частина стратегії компанії. У випадку з Octavia третина матеріалів, які використовуються сьогодні для виробництва автомобіля, перероблені. Це сталь, алюміній, скло, пластик та навіть ізоляційні матеріали.