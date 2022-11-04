11 жовтня ракетним ударом було зруйновано автосалон Skoda у Запоріжжі. Підприємство вже відкрилось за новою адресою.

Навіть прямий ракетний удар не змусив підприємство припинити роботу. Менш ніж через місяць офіційний дилер Skoda “Інтеравто-Плюс” відкрився за новою адресою.

Читайте також: Чим можна захистити авто від обстрілів чи ракет під час війни

Придбати нові автомобілі Skoda, оригінальні запчастини до них у місті Запоріжжя тепер можна за адресою вул. Південне шосе, 8.

Škoda Auto продовжує діяльність в Україні. Завод «Єврокар» працює. Дилерські центри готові і далі надавати послуги клієнтам із дотриманням правил безпеки під час повітряної тривоги.