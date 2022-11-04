11 октября ракетным ударом был разрушен автосалон Skoda в Запорожье. Предприятие уже открылось по новому адресу.

Даже прямой ракетный удар не заставил предприятие прекратить работу. Меньше чем через месяц официальный дилер Skoda “Интеравто-Плюс” открылся по новому адресу.

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Купить новые автомобили Skoda, оригинальные запчасти для них в городе Запорожье теперь можно по адресу ул. Южное шоссе, 8.

Компания Škoda Auto продолжает деятельность в Украине. Завод «Еврокар» работает. Дилерские центры готовы продолжать предоставлять услуги клиентам с соблюдением правил безопасности во время воздушной тревоги.