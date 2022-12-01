К 2030 году доля электромобилей в европейских продажах бренда вырастет более чем до 70%

Skoda подтвердила свои электрические планы, анонсировав выпуск трех совершенно новых полностью электрических моделей к 2026 году.

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Кроме них, компания также прибавит в последующие годы новые модели, и большинство из них будут являться электрическими. По данным Skoda, к 2030 году доля электромобилей в европейских продажах бренда вырастет более чем до 70%. Это означает, что компания будет продолжать выпуск новых или обновленных моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Skoda также хочет добиться максимально возможного сокращения выбросов CO2 в своем производственном цикле. Индийские заводы компании станут СО 2 -нейтральными в 2025 году, а один из ее чешских заводов (в городе Врхлабе) уже достиг этой цели в конце 2020 года. Два других завода Skoda в Чешской Республике должны стать СО 2 -нейтральными к 2030 году.

Переработка – немаловажная часть стратегии компании. В случае с Octavia треть материалов, используемых сегодня для производства автомобиля, переработаны. Это сталь, алюминий, стекло, пластик и даже изоляционные материалы.