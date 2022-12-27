Skoda представит большое количество новинок в 2023 году. В повестке дня – обновления Octavia и Superb, а также поступление долгожданного обновления Skoda Scala и Kamiq.

Skoda работает над амбициозным продуктовым наступлением. Чешская марка представит большое количество новинок в 2023 году. Предусмотрено несколько новинок, среди которых выделяется обновление всех продаваемых компанией седанов. Однако это не единственные сюрпризы, приготовленные Skoda на следующий год.

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В повестке дня – дебют долгожданного обновления Skoda Scala. Кроме этого ожидается расширение семейства кроссоверов Skoda.

Skoda Scala

Обновление доступного компактного автомобиля Skoda планируется в 2023 году с важными новостями. Более того, компания тратит время на решение проблем, вызванных моделью, продажи которой не отвечают целям.

Новая Scala будет иметь обновленный экстерьер. Он адаптируется к новой философии дизайна Skoda. Будет расширено технологическое оборудование и скорректировано предложение механики. Среди других изменений конфигурация коробок будет изменена, чтобы предложить более динамичные варианты.

Skoda Octavia

Skoda Octavia, одна из самых популярных моделей в своем сегменте, будет обновлена. Сейчас нелегкое время для автомобилей массовых марок с традиционным кузовом. Вот почему компания должна измерить корректировки и модификации, которые она будет выполнять в Octavia.

Среди главных новинок – обновленный дизайн экстерьера, салон с более качественной отделкой и расширенная технологическая оснастка. Будет улучшена даже работа некоторых систем помощи водителю. В механической части гибридным версиям будет отведена большая роль, а двухтопливные двигатели, работающие на CNG (сжатом природном газе), исчезнут из предложения.

Skoda Superb

Что касается «старшего брата» Octavia, Skoda Superb, то здесь тоже будет очень важная новинка 2023 года. И это ни больше, ни меньше, чем запуск нового поколения. Несмотря на смену поколений, Superb и дальше будет доступен в вариантах кузова Saloon и Combi (Family). Это хорошая новость, учитывая изменения, происходящие на европейском рынке.

Он разрабатывается на основе новой философии дизайна Skoda. Салон, который претерпевает значительные изменения, позволит увеличить доступное пространство. Особенно для пассажиров на задних сиденьях. Механический раздел ознаменуется ростом электрификации. Он будет продаваться вместе с выбором двигателей с 48-вольтовой легкой гибридной технологией (MHEV) и гибридными версиями (PHEV), которые будут иметь запас хода до 100 км на электрическом токе.

Skoda Kamiq

Не в последнюю очередь мы должны говорить о внедорожнике. А точнее о самом маленьком кроссовере от Skoda. Модель, относящаяся к конкурентоспособному сегменту B и которая вскоре будет обновлена с помощью фейслифтинга, чтобы это поколение, могло преодолеть остальную часть своей коммерческой жизни.

Изменения в дизайне будут, но они не будут радикальными. Большинство из них сосредоточится на передней части авто. Также будет расширено оборудование. Под капотом Kamiq не предвидятся серьезные изменения, кроме настройки различных бензиновых двигателей для повышения уровня экономичности.