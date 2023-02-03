В 2022 году Škoda Auto на своих глобальных производственных площадках удалось произвести почти 780 000 автомобилей, в том числе почти 56 000 только на заводах в Индии.

Компания «Еврокар» в июне 2022 года возобновила производство на украинском заводе в Соломоново. За год с конвейера сошел в общей сложности 2 151 автомобиль.

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Кроме того, компания изготовила кузова и многочисленные компоненты, такие как аккумуляторные системы MEB, двигатели, оси, трансмиссии и высоковольтные батареи, также устанавливаемые на автомобили других марок Группы.

Михаэль Эльеклаус, член Правления Škoda Auto по производству и логистике, говорит: «Благодаря чрезвычайным усилиям команды мы смогли изготовить почти 780 000 автомобилей Škoda на наших заводах по всему миру, даже при нынешних, чрезвычайно сложных общих условиях. В 2023 году мы будем продвигаться на пути электрификации и четко определили нашу цель: к 2030 году все три наших чешских завода будут производить электрические компоненты или электромобили».

В 2022 году на главном заводе в Млада-Болеславе Škoda Auto выпустила около 415 000 автомобилей Škoda Fabia, Scala, Octavia, Octavia iV, Kamiq, Enyaq iV и Enyaq Coupé iV. Модели в успешном полностью электрическом семействе Enyaq iV базируются на платформе MEB концерна Volkswagen.

С мая 2022 г. в Млада Болеславе также производятся аккумуляторные системы для автомобилей платформы MEB концерна Volkswagen. Общая сумма инвестиций в новую производственную линию составляет около 130 миллионов евро. Аккумуляторы используются в моделях Škoda, Volkswagen, Audi и SEAT. Компания Škoda Auto планирует запустить еще одну конвейерную линию в 2023 году. Этот шаг позволит увеличить общую мощность более чем на 340% до 1500 аккумуляторных систем в день.

Кроме того, на главном заводе компания произвела 366 000 двигателей, 1 390 000 осей, а также 356 000 трансмиссий типов MQ100 и MQ200. Škoda Auto достигла рубежа в 4 миллиона двигателей EA211 и изготовила 15-миллионную коробку передач текущего поколения всех типов.

На заводе в Квасинах Škoda Auto произвела в общей сложности 221 000 единиц моделей Škoda Superb, Superb Combi и Superb iV, а также внедорожников Kodiaq и Karoq.

На заводе компонентов во Врхлабе компания Škoda Auto изготовила 538 тысяч единиц автоматической коробки передач DQ200, которая устанавливается в моделях чешского автопроизводителя, а также в автомобилях других брендов группы. К середине февраля 2022 года завод выпустил четырехмиллионную трансмиссию. С конца 2020 г. это производственное предприятие стало первой площадкой Škoda Auto с нейтральным выбросом CO2. Она работает в соответствии с принципами Industry 4.0 с применением новаторских технологий в автомобильной промышленности.

В 2022 году на заводе в Братиславе, столице Словакии, Škoda Auto выпустила 16000 единиц Škoda Karoq.

Производство в Украине

Компания «Еврокар» в июне 2022 года возобновила производство на заводе в Соломоново. За год с конвейера сошел в общей сложности 2 151 автомобиль. В частности, 1317 кроссоверов Škoda Kodiaq, 716 Karoq, 78 Superb и 40 Fabia Combi.

Использование потенциала в Азии

В 2022 году Škoda Auto выпустила около 42 000 автомобилей на китайских заводах в Чанше (Škoda Kodiaq и Kodiaq GT), Нанкине (Škoda Kamiq, Kamiq GT и Superb), Нинбо (Škoda Octavia, Octavia Pro и Karoq) и Иженг (Škoda .

За тот же период автопроизводитель изготовил почти 56 000 автомобилей на своих индийских заводах в Пуне (Škoda Kushaq и Slavia) и Аурангабаде (Škoda Octavia, Kodiaq и Superb). Завод в Аурангабаде использует 100% зеленую энергию и готовится к 2025 году стать CO2-нейтральным.

Остановка производства и экспорта

В феврале 2022 г. правление группы решило приостановить производство и экспорт в Россию на неопределенный срок. Это решение касается двух российских заводов в Нижнем Новгороде и Калуге.