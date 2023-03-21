Skoda подтвердила, что готовит несколько новинок на текущий год, среди которых будет новое поколение моделей Superb и Kodiaq и модернизация моделей Scala и Kamiq.

Субкомпактный кроссовер Kamiq и компактный хэтчбек Scala первыми получат промежуточный фейслифтинг с обновлениями дизайна как внутри, так и снаружи. Большой электрический внедорожник Enyaq получит флагманское оснащение Laurin & Klement с новыми функциями.

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Кроме того, может состояться анонс электромобиля Skoda Elroq, который будет классом ниже Enyaq. Глава компании Клаус Зеллмер сказал, что подробности будут опубликованы во время апрельского мероприятия Explore More 2.0.

Во второй половине года Skoda Auto собирается представить новое поколение моделей Superb и Kodiaq с подключаемым гибридным приводом. Первый был доступен модификации PHEV в течение нескольких лет, последний раньше не получал порт для зарядки. Стоит отметить, что новый Superb больше не будет выпускаться в Чехии, поскольку производство переносится в Братиславу, где будет собираться вместе с механически родственным VW Passat нового поколения.

Skoda Octavia должны быть обновлены в 2024 году, тогда же ожидается презентация нового VW Golf. В долгосрочной перспективе к 2026 году появятся три электромобиля: Elroq, автомобиль начального уровня, который заменит Citigo-e iV и семиместный внедорожник на базе концепта Vision 7S.