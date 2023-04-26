Пока внешний вид автомобилей ограничивается макетами, но главные параметры новинок уже известны.

Уже к 2026 году в модельном ряду Skoda будет шесть электромобилей, все они получат новую стилистику бренда. Об этом на событии Explore 2.0 в Млада Болеславе (Чехия) сообщил глава правления Škoda Auto Клаус Целлмер.

"К 2026 году новые аккумуляторные электрические модели Skoda охватят все интересующие наших клиентов сегменты транспортных средств в новом дизайне Modern Solid", – говорит Целлмер.

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В то же время автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми агрегатами также сохранятся в модельной линейке Skoda, после их обновления.

К 2027 году Škoda Auto инвестирует в электромобильность 5,6 млрд евро. Модельный ряд электромобилей будет следующим:

"Малый" электромобиль в сегменте компактных кроссоверов ценой около 25 000 евро, старт в 2025 году

Компакт с названием Elroq в сегменте компактных внедорожников. Длина 4,5 м, премьера – весна 2024 г.

Просторный универсал "Combi" размером с "Октавию", который появится в 2026 году

Семиместный внедорожник "Space" длиной 4,9 м, прообраз – концепт 7S.

Электромобили, которые выпускаются сейчас – Škoda Enyaq и Enyaq Coupé, будут обновлены в 2025 году в соответствии с новым языком дизайна Modern Solid.

Модельный ряд электромобилей получит абсолютную новую стилистику, которую можно представить исходя из макетов, представленных на презентации. Эти авто будут направлены в основном на европейский рынок.

Традиционные автомобили с ДВС будут обновлены, но они останутся в нынешней стилистике. Они будут основой для экспансии чешского производителя на рынки Юго-Восточной Азии и Индии. Украинцы со временем получат оба модельных ряда.