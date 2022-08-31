Это первый автомобиль Škoda с новым языком дизайна и новым логотипом. Vision 7S является вестником изменений в дизайне.

Электромобиль на модульной платформе MEB является первым, кто получил совершенно новый язык дизайна, который станет визитной карточкой будущих автомобилей Škoda.

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“С Vision 7S мы предлагаем конкретный взгляд на совершенно новую модель Škoda, которая расширит наше портфолио продуктов и нашу клиентскую базу. Таким образом, мы значительно ускоряем наше наступление на электромобильность – к 2026 году мы собираемся выпустить три новые чисто электрические модели”, – говорит Клаус Зеллмер, председатель совета директоров Škoda.

Внешний вид Škoda Vision 7S скрывает модульную технологию с аккумулятором емкостью 89 кВт/ч, обеспечивающий автомобилю запас хода более 600 километров на одной зарядке по циклу WLTP. Сама зарядка также может быть очень быстрой с максимальной поддерживаемой зарядной мощностью чуть менее 200 кВт.

Škoda планирует выпустить в общей сложности три новых полностью электрических модели до 2026 года: кроме семиместного семейного автомобиля на базе Vision 7S, будет также компактный внедорожник и малолитражка. К 2030 году Škoda хочет достичь доли более 70% полностью электрических моделей в Европе. Однако в рамках перехода на eMobility Škoda усиливает свой продуктовый портфель высокоэффективных двигателей внутреннего сгорания и представит новое поколение моделей Superb и Kodiaq во второй половине следующего года. В 2024 году появится модернизированная Octavia.