Електричний концепт Skoda Vision 7S представлений із сидінням для семи осіб. Концепція передбачає тривале перебування великої родини у салоні навіть під час зарядки електромобіля.

Skoda прагне переосмислити себе, з наголосом на представленні нового іміджу бренду, свіжої мови дизайну та нової стратегії позиціонування продукту, і вони роблять важливий крок у цьому напрямку, представивши концепт Vision 7S.

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Заявлений на прем’єрі шоу-кар має сучасний інтер’єр із сидячими місцями для семи осіб, включаючи дитяче сидіння, встановлене посередині. Чеська компанія впевнена, що це найбезпечніше місце в автомобілі. Незалежні перший і другий ряди поєднані третім рядом, який підходить для дітей.

"З нашою новою мовою дизайну ми робимо наступний крок і приділяємо ще більше уваги клієнтському досвіду, – сказав керівник відділу дизайну Skoda Олівер Стефані – ми розробили такі функції "Simply Clever", як інтегроване дитяче сидіння".

"Всередині ви побачите кілька тактильних елементів керування. Вони знаходяться на кермі та дверних панелях. Вночі весь інтер’єр буде залитий освітленням, воно також активуватиметься під час виходу та входу та вказуватиме стан зарядки, оскільки це електромобіль", – обіцяють у Skoda.

Внутрішні конфігурації є ще одним акцентом дослідження. У першому з них елементи керування "встановлені в ідеальне положення, а центральний сенсорний екран вирівняний вертикально, щоб відображати всю необхідну інформацію під час руху", — кажуть у Skoda.

Другий режим називається "Relax", і його можна активувати під час зупинки для відпочинку або під час зарядки. Тут, "рульове колесо та панель приладів зсуваються вперед, а сидіння першого та другого ряду повертаються назад, щоб сидіти ще більш комфортно.

Офіційна дата презентації нового концептуального автомобіля Vision 7S ще не оголошена, але, ймовірно, відбудеться через кілька місяців. Імовірно, до того часу буде опубліковано більше тизерів.