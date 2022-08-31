Це перший автомобіль Škoda з новою мовою дизайну та новим логотипом. Vision 7S є вісником змін у дизайні.

Електромобіль на модульній платформі MEB є першим, хто отримав абсолютно нову мову дизайну, яка стане візитною карткою майбутніх автомобілів Škoda.

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“З Vision 7S ми пропонуємо конкретний погляд на абсолютно нову модель Škoda, яка розширить наше портфоліо продуктів і нашу клієнтську базу. Таким чином, ми значно прискорюємо наш наступ на електромобільність – до 2026 року ми збираємося випустити три нові чисто електричні моделі”, – говорить Клаус Зеллмер, голова ради директорів Škoda.

Зовнішній вигляд Škoda Vision 7S приховує модульну технологію з акумулятором ємністю 89 кВт/год, який забезпечує автомобілю запас ходу понад 600 кілометрів на одній зарядці за циклом WLTP. Сама зарядка також може бути дуже швидкою, з максимальною підтримуваною зарядною потужністю трохи менше 200 кВт.

Škoda планує випустити загалом три нові повністю електричні моделі до 2026 року: окрім семимісного сімейного автомобіля на базі Vision 7S, буде також компактний позашляховик і малолітражка. До 2030 року Škoda хоче досягти частки понад 70% повністю електричних моделей у Європі. Однак у рамках переходу на eMobility Škoda також посилює свій продуктовий портфель високоефективних двигунів внутрішнього згоряння та представить нове покоління моделей Superb і Kodiaq у другій половині наступного року. У 2024 році з’явиться модернізована Octavia.