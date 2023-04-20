На разработчиков Škoda возложена ответственность за создание двигателей внутреннего сгорания серии EA 211 для 50 модельных линеек семи брендов Volkswagen Group, которые будут поставляться на мировые рынки.

Škoda будет разрабатывать все двигатели внутреннего сгорания серии EA 211 для всей группы Volkswagen. До сих пор чешский автопроизводитель преимущественно разрабатывал двигатели MPI этой серии, но теперь он возьмет на себя ответственность за разработку агрегатов TSI.

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Несмотря на полный переход стран ЕС в электромобили с 2035 года, автомобили с ДВС будут оставаться актуальными для большинства мировых рынков. Ответственность за разработку новых двигателей внутреннего сгорания в рамках Volkswagen Group возложена на специалистов Škoda.

"Взятие на себя ответственности за разработку всей серии двигателей EA 211 является подтверждением высокого уровня технической экспертизы Škoda. В то же время это подчеркивает важность бренда Škoda в рамках всего концерна Volkswagen Group, поскольку двигатели этой серии используются в 50 модельных линейках семи его брендов", - комментирует Йохан. Нефт, член Правления Škoda по техническому развитию.

Новая ответственность основывается на предыдущей роли Škoda в разработке двигателей MPI, а также других задачах, которые Škoda выполняет в рамках VW Group. К примеру, чешский автопроизводитель уже отвечает за разработку платформы MQB A0 Global, которая может использовать двигатели EA 211. Он также разрабатывает барабанные тормоза для всей группы. А вместе с новым поколением Škoda Superb в Млада-Болеславе также был разработан новый Volkswagen Passat.

Традиция производства двигателей

Традиция разработки двигателей Škoda в Млада-Болеславе насчитывает почти четверть века. История разработки и производства двигателей внутреннего сгорания в этом городе начинается с 1899 г., когда Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент построили свой первый велосипед, оснащенный двигателем. Уже в 1905 году компания Laurin & Klement представила свой первый автомобиль, Voiturette A, приводившийся в движение 1-литровым двигателем с жидкостным охлаждением собственной разработки.

За некоторыми исключениями, чешский автопроизводитель использовал собственные силовые агрегаты почти исключительно до тех пор, пока не присоединился к Volkswagen Group. И даже это слияние в 1991 году не положило конец традиции двигателестроения в Млада-Болеславе, хотя под капотами автомобилей Škoda начали появляться двигатели, разработанные другими брендами группы. Компания Škoda продолжала разрабатывать собственные агрегаты и продолжала их производство.

В 1997 году в Млада-Болеславе началось производство двигателя 1.0 MPI, который также поставлял бренд другим автомобильным компаниям группы. Легендарный двигатель 1.2 HTP серии EA 111, предшественник современной серии EA 211, был разработан своими силами. За почти 15 лет производства этот трехцилиндровый двигатель установили более чем на 3,5 миллиона автомобилей концерна (кроме Škoda, это Volkswagen, SEAT, Cupra и коммерческие автомобили Volkswagen).

Производство серии двигателей EA 211 началось в Млада-Болеславе в 2012 году с нового типа 1.0 MPI. Вскоре после этого на компанию Škoda была возложена ответственность за полную разработку силовых агрегатов MPI для всей группы. В 2014 году компания Škoda открыла новый центр разработки двигателей, предоставивший ей необходимые мощности и передовые технологии для того, чтобы взять на себя ответственность за всю серию двигателей.

Высокая эффективность, низкое потребление

Таким образом, инженеры в Млада-Болеславе теперь постепенно примут ответственность за разработку будущих двигателей TSI серии EA 211 в дополнение к агрегатам MPI. Сегодня модельный ряд EA 211 характеризуется высокой степенью вариативности. Двигатели могут иметь три или четыре цилиндра, объем от 1,0 до 1,6 литра и в настоящее время охватывают спектр мощности от 48 до 115 кВт. Двигатели могут работать на бензине, СПГ или этаноле, а также доступны в мягко-гибридной и плагин-гибридной версиях.

Двигатели MPI – это атмосферные двигатели с косвенным многоточечным впрыском топлива, славящиеся своей надежностью. Типичным представителем этой линейки является двигатель 1.0 MPI, который бренд использует в своих самых маленьких и доступных моделях. Двигатели TSI, напротив, являются мощными двигателями с высоким крутящим моментом. Они устанавливаются на широкий спектр моделей и предлагают водителям сочетание высокой производительности и низкого расхода топлива, а также отличную управляемость. Популярный трехцилиндровый 1.0 TSI или четырехцилиндровый 1.4 TSI (для гибридов) и 1.5 TSI являются примерами этой линейки.

Разработчики в Млада-Болеславе будут продолжать совершенствовать и адаптировать эти двигатели к потребностям и требованиям десятков мировых рынков. Целью является разработка более мощных и экономичных двигателей с меньшим уровнем выбросов, с акцентом на максимальную надежность.