На розробників Škoda покладено відповідальність за створення двигунів внутрішнього згоряння серії EA 211 для 50 модельних лінійок семи брендів Volkswagen Group, що поставлятимуться на світові ринки.

Škoda буде розробляти всі двигуни внутрішнього згоряння серії EA 211 для всієї групи Volkswagen. Досі чеський автовиробник переважно розробляв двигуни MPI цієї серії, але тепер він також візьме на себе відповідальність за розробку агрегатів TSI.

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Незважаючи на повний перехід країн ЄС до електромобілів з 2035 року, автомобілі з ДВЗ залишатимуться актуальними для більшості світових ринків. Відповідальність за розробку нових двигунів внутрішнього згоряння в рамках Volkswagen Group покладено на спеціалістів Škoda.

"Взяття на себе відповідальності за розробку всієї серії двигунів EA 211 є підтвердженням високого рівня технічної експертизи Škoda. Водночас це підкреслює важливість бренду Škoda в рамках всього концерну Volkswagen Group, оскільки двигуни цієї серії використовуються в 50 модельних лінійках семи його брендів", - коментує Йоханнес Нефт, член Правління Škoda з технічного розвитку.

Нова відповідальність ґрунтується на попередній ролі Škoda у розробціі двигунів MPI, а також на інших завданнях, які Škoda виконує в рамках VW Group. Наприклад, чеський автовиробник вже відповідає за розробку платформи MQB A0 Global, яка може використовувати двигуни EA 211. Він також розробляє барабанні гальма для всієї групи. А разом з новим поколінням Škoda Superb, у Млада-Болеславі також був розроблений новий Volkswagen Passat.

Традиція виробництва двигунів

Традиція розробки двигунів Škoda у Млада-Болеславі налічує майже чверть століття. Історія розробки та виробництва двигунів внутрішнього згоряння в цьому місті починається з 1899 року, коли Вацлав Лаурін і Вацлав Клемент побудували свій перший велосипед, оснащений двигуном. Вже у 1905 році компанія Laurin & Klement представила свій перший автомобіль, Voiturette A, який приводився в рух 1-літровим двигуном з рідинним охолодженням власної розробки.

За деякими винятками, чеський автовиробник використовував власні силові агрегати майже виключно до того часу, поки не приєднався до Volkswagen Group. І навіть це злиття в 1991 році не поклало край традиції двигунобудування в Млада-Болеславі, хоча під капотами автомобілів Škoda почали з'являтися двигуни, розроблені іншими брендами групи. Škoda продовжувала розробляти власні агрегати і продовжувала їх виробництво.

У 1997 році у Млада-Болеславі розпочалося виробництво двигуна 1.0 MPI, який бренд також постачав іншим автомобільним компаніям групи. Легендарний двигун 1.2 HTP серії EA 111, попередник сучасної серії EA 211, був розроблений власними силами. За майже 15 років виробництва цей трициліндровий двигун встановили на понад 3,5 мільйони автомобілів концерну (окрім Škoda, це Volkswagen, SEAT, Cupra та комерційні автомобілі Volkswagen).

Виробництво серії двигунів EA 211 розпочалося у Млада-Болеславі у 2012 році з нового типу 1.0 MPI. Незабаром після цього на компанію Škoda була покладена відповідальність за повну розробку силових агрегатів MPI для всієї групи. У 2014 році компанія Škoda відкрила новий центр розробки двигунів, який надав їй необхідні потужності та передові технології для того, щоб взяти на себе відповідальність за всю серію двигунів.

Висока ефективність, низьке споживання

Таким чином, інженери в Млада-Болеславі тепер поступово візьмуть на себе відповідальність за розробку майбутніх двигунів TSI серії EA 211 на додаток до агрегатів MPI. Сьогодні модельний ряд EA 211 характеризується високим ступенем варіативності. Двигуни можуть мати три або чотири циліндри, об'єм від 1,0 до 1,6 літра і на даний час охоплюють спектр потужності від 48 до 115 кВт. Двигуни можуть працювати на бензині, СПГ або етанолі, а також доступні в м'яко-гібридній та плагін-гібридній версіях.

Двигуни MPI - це атмосферні двигуни з непрямим багатоточковим впорскуванням палива, які славляться своєю надійністю. Типовим представником цієї лінійки є двигун 1.0 MPI, який бренд використовує у своїх найменших і найдоступніших моделях. Двигуни TSI, навпаки, є потужними двигунами з високим крутним моментом. Вони встановлюються на широкий спектр моделей і пропонують водіям поєднання високої продуктивності та низької витрати палива, а також відмінну керованість. Популярний трициліндровий 1.0 TSI або чотирициліндровий 1.4 TSI (для гібридів) і 1.5 TSI є прикладами цієї лінійки.

Розробники в Млада-Болеславі продовжуватимуть вдосконалювати та адаптувати ці двигуни до потреб і вимог десятків світових ринків. Метою є розробка ще потужніших та економічніших двигунів з меншим рівнем викидів, з акцентом на максимальну надійність.