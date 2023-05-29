Чешские журналисты "одели" макет, который показала Skoda в прошлом месяце, в настоящие фары, стекло и металл. Вот что у них получилось.

В ближайшие годы бренд Škoda выпустит несколько новых электромобилей. Почти все они будут кроссоверами, кроме одного – с рабочим названием Combi. И да, это будет Octavia в кузове универсал.

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Электрическая Octavia появится не раньше 2026 года. Все, что рассказали в Škoda, это его длина 4,7 метра и тип кузова – универсал. Предполагается, что багажное отделение имеет объем около 600 литров, а вот другие технические данные остаются пока в секрете.

Также мало что известно о дизайне. Известно, что универсал на аккумуляторе будет иметь элементы дизайна нового направления бренда Modern Solid. Чешский 3-Д дизайнер Honza Lušovský собрал и объединил вышеупомянутую информацию с недавно представленной скульптурой универсала и сделал рисунок, который должен показать будущий дизайн Octavia Combi.



Дизайнер скопировал официально представленные формы макета и обогатил элементами дизайна концепта Vision 7S. Конечно, вряд ли новая Octavia будет точно такой же. Дизайнер придумал совершенно новый вид фар, ведь их пока нет ни одной модели в новом дизайнерском стиле Skoda. Что касается оптики, то схема расположения ходовых огней вдохновлена "четырехглазой" Octavia.

Возможно, новые дизайнерские черты будущей Octavia будут более четкими после премьеры новых поколений Superb и Kodiaq, которые состоятся уже осенью этого года.