Фотографии и видео сделаны за полярным кругом, где проходят испытания новые поколения Superb и Kodiaq. Правда, машины пока в камуфляже.

Новые поколения моделей Škoda Superb и Kodiaq проходят интенсивные испытания холодом за Полярным кругом. Функционирование, качество и долговечность будущих серийных транспортных средств оценивали при температурах до минус 30 градусов Цельсия.

Основное внимание в этих испытаниях было уделено стабильности вождения, комфорту пассажиров в гололедицу и общей надежности во время долгих зимних путешествий. Кроме того, транспортные средства должны выдерживать дополнительный вес льда и снега. После завершения испытаний при экстремально низких температурах тестирование новых моделей переходит в завершающую фазу. Мировые премьеры нового Superb и Kodiaq второго поколения пройдут осенью 2023 года.

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Интенсивные тест-драйвы в экстремальных холодных условиях являются частью стандартной программы разработки новых автомобилей. Škoda Auto регулярно проводит такие испытания за Полярным кругом, где четвёртое поколение Škoda Superb и второе поколение внедорожника Kodiaq теперь доказали, что они способны справиться с любыми зимними вызовами. Каждая часть тестовых автомобилей была тщательно проверена: шасси, кузов, двигатель, отопление и вся электрическая система.

Чтобы оценить общие характеристики автомобилей зимой, Škoda Auto изучает влияние снега на кузов, а также влияние попадающего снега в моторный отсек и воздухозаборники. Все механические функции кузова автомобиля, а также электричество должны работать безупречно даже при температуре -25 градусов Цельсия, а двигатель должен запускаться без проблем при температурах, близких к -30 градусов. Все двери, капот и двери багажника, крышка топливной горловины и крышка зарядного гнезда на автомобилях PHEV должны иметь возможность открываться даже при таких неблагоприятных условиях.



Многочисленные аспекты поведения автомобиля оцениваются во время реального вождения – например, насколько хорошо автомобиль справляется со шугой на дороге или как работают передний и задний бамперы, когда автомобиль натыкается на снежный барьер. Проезд по глыбам льда проверяет прочность подвески и днища. Тест-водители проверяют, как транспортные средства ведут себя на обледенелой и заснеженной дороге и насколько хорошо работают системы помощи.

Тестеры оценивают динамику движения автомобилей, производительность полного привода, если она есть, а также функциональные характеристики и комфорт подвески. Они проверяют, безупречно ли переключает коробку передач, работают ли стеклоочистители и омыватели. Также проверяется освещение автомобиля ночью и акустическое поведение замерзших частей автомобиля.

Высоковольтные аккумуляторы автомобилей PHEV подзаряжаются в замороженном состоянии с последующим определением максимального запаса хода. Чтобы точно оценить выносливость автомобилей в зимних условиях, испытатели одолевают десятки тысяч километров.

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Программа тестирования также рассматривает многие внутренние функции, например, производительность системы отопления при чрезвычайно низких внешних температурах и уровень теплового комфорта в салоне.

Тестеры также проверяют, запотевают ли окна и как быстро они размораживаются. Кроме того, они также оценивают, правильно ли работают системы подогрева сидений, руля, наружных зеркал, лобового и заднего стекла.

Там, где возможно, они также тестируют дополнительный нагрев. Кроме того, водители проверяют, насколько хорошо реагирует центральный сенсорный экран, когда температура в салоне автомобиля опускается ниже нуля.