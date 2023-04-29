На главном заводе Skoda производят сразу семь моделей автомобилей, причем на одной линии конвейера собирают Octavia с ДВС и полностью электрический Enyaq iV. Как это удается, узнали журналисты Авто24.

Завод Skoda в Млада Болеславе, который находится в часе езды от Праги – главное и крупнейшее автопроизводство бренда. Основано еще в 1901 году, сейчас это не только предприятие по производству автомобилей, но и двигателей, батарей, ряд исследовательских центров, вспомогательных производств и смежников.

На заводе из чистого листа металла производят Fabia, Octavia, Kamiq, Scala, Enyaq iV, Enyaq Coupé iV, а также двигатели и батареи для электромобилей.

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Как и на каждом мощном автомобильном заводе, производство кузовных моделей начинается с прессового производства. Рулоны металла, поступающие с европейских металлургических заводов, разворачиваются и поступают в пресс-цех. Там огромные прессы штампуют отдельные кузовные детали для разных автомобилей.

Пресс-формы устанавливают в сверхтяжелые пресса поочередно, в зависимости от потребностей производства в каждой детали. Готовые изделия складывают в большие стеллажи, направляемые в цех сварки.

Из отдельных деталей сваривают кузова автомобилей. Этот процесс полностью автоматизирован – сварные автоматы работают самостоятельно, практически без участия людей. Некоторые детали из алюминия не сваривают, а склеивают.

Голый кузов направляется в окрасочный цех. Сначала его помещают в специальный раствор, затем грунтуют и только после высыхания несколько раз окрашивают и покрывают лаком. Больше работы с кузовами, имеющими два цвета – крыша и нижняя часть кузова разных оттенков.

На заводе в Млада Болеславе еще сохранился литейный цех. В нем выливают части для двигателей и коробок – из чугуна, алюминия или сплавов. Затем эти слитки дорабатывают и монтируют на них другие детали, уже поступающие от сторонних поставщиков.

Кузова, силовые агрегаты и тысячи мелких деталей направляют в сборочный цех. Детали на конвейер доставляют автономные мини-тягачи под веселую музыку.

Работа на сборочном конвейере – наиболее ответственная и тяжелая часть производства автомобилей. Ведь работнику нужно очень быстро, в течение несколько минут, выполнить свою операцию. Он не может допустить какую-то неточность в работе – она сразу вылезет на следующем этапе. Такая работа очень однообразна, на ней человек быстро устает. Чтобы уменьшить "зацикленность", старший из бригады периодически заменяет сильно уставшего работника.

Для того чтобы "переключиться", в цехе можно взять самокат и проехаться, или перекусить - мини-кухни с микроволновками стоят прямо между нитями конвейера. Работа в сборочном цехе требует хорошего здоровья и энергии, поэтому средний возраст людей на нем – 35 лет. В других подразделениях заняты несколько более старшие люди.

На заводе в Млада Болеславе работает две большие конвейерные линии. На одной собирают Fabia, Kamiq и Scala, на другой – Octavia, Enyaq iV, Enyaq Coupé iV. Именно этот конвейер очень сложен, ведь на нем сочетаются автомобили с разными силовыми агрегатами – ДВС и электрический. Например, у них существенно отличаются методы так называемой "свадьбы" - то есть соединения кузова с нижней частью. Если для Octavia подключают блок подвесок и коробки с двигателем, то для электромобилей – целую панель, содержащую пол с батареей и подвесками. Здесь это выполняется с помощью робота.

Еще одна сложность – детали от этих моделей совершенно разные, и перепутать их нельзя. Кроме того, каждый автомобиль индивидуален – имеет свой набор опций и вариантов оснащения. Конечно, для каждого автомобиля есть свой паспорт, но и здесь работнику важно точно придерживаться определенного меню и ничего не перепутать.

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После сборки автомобиль отправляется мини-полигон, где его проверяют на ходу. Работники системы качества тщательно осматривают машины и проверяют работоспособность всех систем. После этого готовые машины отправляют потребителям по всему миру. Процесс производства одной машины от листа металла до выезда с завода занимает целые сутки.

Ежедневно на заводе у Млада Болеславе в среднем производят 2629 автомобилей Skoda и 2449 двигателей. Подразделение производства тяговых электроаккумуляторов собирают 1000 батарей для электромобилей и 800 – для гибридов.

На заводе работает 28 тысяч человек, еще больше занятых на других предприятиях, обеспечивающих функционирование крупнейшего производства Skoda.